美國發起「301條款調查」　評估巴西貿易舉措是否對美不公平

美國正式對巴西發起「301條款調查」，評估巴西對美貿易是否涉及不公平舉措，調查結果或提供法律依據，合理化特朗普（Donald Trump）總統對巴西商品徵收50%關稅的決定。



美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二（7月15日）發表文告說：「在特朗普總統指示下，我對巴西的攻擊行為啟動301條款調查。」

他說，巴西的「不公平貿易行為」已對美國的社交媒體和其他企業，以及勞工、農民、科技創新者構成攻擊。他在廣泛諮詢意見後，斷定美國應當徹底調查巴西的關稅和非關稅壁壘，並考慮採取相應舉措。

2025年7月9日，巴西巴西利亞，圖為盧拉在會見印尼總統普拉博沃（不在圖中）時發表講話。（Reuters）

美國《1974年貿易法令》第301條款賦予美國貿易代表辦公室權力，對「阻礙或限制美國商業的不公平外國貿易慣例」進行調查。特朗普在首個任期內即援引此條款對中國貿易進行調查。特朗普上周三（9日）宣佈從8月1日起對巴西商品徵收50%關稅時已表示，將援引301條款調查巴西的數碼貿易舉措。

美國貿易代表辦公室周二的文告稱，巴西對其他貿易伙伴的出口制定低於美國出口的關稅，對美國企業不利，還對美國的乙醇出口徵收高出許多的關稅。

文告也指，巴西疏於遏止非法砍伐森林活動，打擊了美國林業的競爭力；當美國首富馬斯克去年與一名巴西法官出現爭端時，巴西當局也對馬斯克旗下的社媒平台X發出禁令，「攻擊美國社媒公司」。

巴西至截稿時，仍未就最新發展做出回應。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）會面。（Reuters）

巴西航空工業：關稅衝擊如同冠病 美國供應商也難倖免

巴西航空工業首席執行長內託周二警告，美國對巴西產品徵收50%關稅，如同禁止公司向美國的航空公司供應飛機，可能導致客戶取消訂單、延遲交付，將對公司營收造成類似新冠疫情的衝擊。

巴西航空工業是僅次於空中巴士和波音公司的全球第三大飛機製造商，它生產的商務客機有45%銷往美國，多達70%的私人飛機更是賣給美國客戶。公司營收在2020年冠病疫情期間下挫約30%

內託強調，關稅也會對供應飛機引擎和航空電子設備給公司的美國下游供應商造成打擊，「是雙輸的局面」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

