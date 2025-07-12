美國橙汁咖啡嚴重依賴巴西進口　特朗普50%關稅恐令早餐漲價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅8月1日將對巴西徵收50%關稅，隨後咖啡期貨價格上漲。這可能會推高美國早餐的價格，因為美國消費咖啡和橙汁的習慣嚴重依賴向巴西進口。美國農業部數據顯示，該國總咖啡供應量三分之一來自巴西。巴西業者也警告，美國約60%橙汁進口自巴西。



咖啡和橙汁是美國人早餐的重要組成部分。路透社引述咖啡貿易消息人士稱，如果實施50%關稅，可能會阻止巴西咖啡出口向美國。 2024年，美國從巴西進口814萬袋60公斤裝的咖啡，佔其總消費量33%。

2018年5月2日，巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo state）的聖加布里埃爾達帕利亞市（Sao Gabriel da Palha）的羅布斯塔咖啡豆（Robusta coffee）。（Reuters）

巴西是世界最大的阿拉比卡咖啡豆（Arabica coffee）生產國，《紐約時報》周四引述美國網上交易平台「洲際交易所集團」（Intercontinental Exchange）數據顯示，阿拉比卡咖啡期貨價格升至每磅288.67美元（約2266港元），日漲0.99%。

美媒CNBC引述意大利咖啡烘焙商Lavazza董事長Giuseppe Lavazza對彭博電視台警告，特朗普對巴西徵收50%關稅將給咖啡行業造成「嚴重的通貨膨脹」，並給該行業帶來艱難的環境。

2012年1月13日，巴西利梅拉（Limeira）一家農場，工人將橙子裝上卡車。巴西是全球最大的橙汁出口國。（Reuters）

巴西柑橘汁出口商協會董事Ibiapaba Netto表示，這兩個國家都將受到影響，因為巴西每年出口約30億公升橙汁的市場無可替代，而美國國內橙汁供應不足。

Ibiapaba Netto說：「巴西約40%的橙汁出口到美國，但美國約60%的進口橙汁來自巴西。我們是美國早餐果汁生產商最大的合作夥伴，除了少數幾家100%在佛羅里達州生產的公司外，所有美國品牌都依賴巴西橙汁來擴大規模。」