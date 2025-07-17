空襲大馬士革致3死34傷　以色列稱打擊敘利亞政權軍事總部

以色列國防軍周三（16日）表示以軍對敘利亞政權位於首都大馬士革（Damascus）的軍事總部入口進行打擊後，敘利亞傳媒援引敘利亞衞生部消息報道，以色列空襲大馬士革造成3人死亡，34人受傷。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）對此表示關注。



以色列國防軍聲明稱：「以軍不久前對敘利亞政權位於大馬士革軍事總部的入口進行打擊。以色列國防軍將繼續關注事態發展和針對敘利亞南部德魯茲平民的行為，並根據政治領導人的指令打擊這一地區，同時為事件的各種發展做好準備。」

敘利亞Syria TV國家電視台其後報道，以色列飛機對大馬士革市中心總參謀部大樓以及總統府所在地區發動一連串空襲。

2025年7月16日，大馬士革，以色列軍隊對敘利亞南部德魯茲人社區發動猛烈空襲。（Reuters）

周三早些時候，以色列的德魯茲派領導人宣布開始大規模罷工以支持敘利亞的德魯茲人。敘利亞的德魯茲人正在該國南部遭到政府軍隊的打擊。以色列國防部長則威脅稱，如果敘利亞親政府軍隊不對蘇韋達省的德魯茲人停火並不從該地區撤軍，那麼以色列將加強對敘軍隊的打擊。

周二，敘利亞國防部表示，該國國防部與內政部向蘇韋達市聯合派出軍隊，蘇韋達市的主要居民是德魯茲人。軍事行動的目的是將非法武裝部隊從蘇韋達市清除。蘇韋達市中部仍在進行着激烈的戰鬥。

周日，敘利亞蘇韋達省的德魯茲社區遭到非法武裝分子的襲擊，該省與大馬士革之間的公路也因此被封鎖。德魯茲自衛隊加入了與武裝分子的衝突，以保護平民。據敘利亞國防部數據，在武裝衝突期間，超過30人死亡、100多人受傷，還有20名敘利亞過渡政府的軍人死亡。