歐盟公布7年期預算案：國防及太空撥款增5倍　總金額2萬億歐元

歐盟委員會7月16日公布2028年至2034年歐盟預算案，內容重點放在經濟競爭力和國防上，並專門為國防和太空領域撥款1,310億歐元，比目前水平增加5倍，總金額高達2萬億歐元（約18萬億港元）。這一預算案仍須得到歐洲議會批准，並獲得歐盟成員國一致同意才會正式落實。



路透社16日報道，該預算方案還包括一項新的4,510億歐元的歐洲競爭力基金，重點用於推動歐洲國防工業發展、促進創新和支持整個歐盟的工業向清潔綠色技術轉型。委員會還提議在預算結構之外為烏克蘭撥款1000億歐元。

方案還將撥出數千億歐元以支持農民、歐洲最不發達地區以及其他全球計劃。預算金額料佔歐盟平均國民總收入的1.26%，高於現時的1.13%。

圖為2023年2月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外隨風飄揚。（Reuters）

歐委會為此提出多項新收入來源，其中包括對在歐洲開展業務且在歐盟國家年淨營業額超過1億歐元的公司徵收新稅。

歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這是一份預算能夠助歐洲應對各種挑戰，並增強其獨立性。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在有盟歐盟下一個七年預算案的記者會上發表講話。（Reuters）

部份歐盟成員國已對預算提案作出批評，荷蘭財政部長Eelco Heinen認為擬議的預算太高；匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）則指，「全球主義官僚」正密謀將歐洲的資金轉移到烏克蘭，批評預算案不僅不公平，甚至不值得談判。