俄羅斯稱願與烏克蘭進行第三輪談判　指特朗普新關稅威脅習以為常

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）7月17日在例行記者會上表示，俄方代表團願意前往土耳其伊斯坦堡，與烏克蘭展開第三輪談判。她指談判進程由於基輔方面而擱置。針對特朗普威脅50日內不達協議就加徵俄羅斯100%關稅，扎哈羅娃則指俄羅斯已經受到如此之多制裁和限制，對新的威脅「習以為常」。



扎哈羅娃表示，烏克蘭並未發出任何準備與俄進行新一輪談判的訊號。：「烏方一是在迴避談判，或是還未做好準備。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。(Reuters)

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一警告俄羅斯，若果不能與烏克蘭在50天內達成停火協議，美國將對俄徵收100%關稅，還威脅向俄羅斯購買石油的其他國家實施二級制裁。

扎哈羅娃對此回應：「我國和我們的國際夥伴受到了前所未有制裁和限制，數量如此之多，以至於對新的制裁習以為常。我們不能接受最後通牒、勒索和威脅的言辭。我們將採取一切必要措施，確保國家安全，維護國家利益。」

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

她同時警告，隨著俄軍在戰場上推進，烏方轉向採取「恐怖主義手段」進行報復的可能性增加。