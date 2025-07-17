俄烏戰爭：特朗普改撐烏克蘭　普京能應付嗎？｜Jack Talk・去片

7月14日，特朗普（Donald Trump）首度遇刺（無礙）一周年的後一天，特意在白宮迎來北約秘書長呂特（Mark Rutte），宣布了他在俄烏戰爭問題上的重大轉向：一是同意由北約歐洲成員國出錢向美國購買武器，讓他們可以先把自己手上的軍備大舉輸往烏克蘭，不必再由美國出錢；

二是向普京（Donald Trump）祭出50日內停火的限期，否則美國將會向俄羅斯實施「次級關稅」（secondary tariff），也就是向從俄羅斯進口石油、天然氣的國家的對美出口商品徵收100％關稅，用來間接施壓俄羅斯－－目前，俄羅斯能源出口的最大買家就是中國和印度。

今天的情況跟2月28日澤連斯基（Volodymyr Zelensky）訪問白宮、爆發罵戰再被掃地出門的光景，形成強烈對比。當時特朗普是當着澤連斯基的面直斥烏克蘭「手中無牌」，如今特朗普則是隔空直指同普京「對話其實一點意義都沒有」。

到底上任後重啟美俄對話、向來親近普京的特朗普此刻為何會有此等180度轉向？美國透過歐洲國家付錢的新增對烏軍援又會如何影響烏克蘭戰局？正向烏克蘭發動大規模空襲和地面攻勢的普京會害怕特朗普的怒火嗎？他手中有什麼牌？