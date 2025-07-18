WSJ：美籍華裔高管在中國被拒離境　美國富國銀行將暫停員工赴華

知情人士透露，在美籍華裔高管被拒離境後，美國富國銀行（Wells Fargo）將暫停所有員工赴華。



路透社周四（7月17日）引述知情人士報道上述消息。《華爾街日報》當天引述知情人士報道，富國銀行華裔高管毛晨月（Chenyue Mao，音譯）近日入境中國後，被拒離境。

2024年12月6日，美國華盛頓州西雅圖大學區，一名男子走過富國銀行（Wells Fargo）分行。（Reuters）

富國銀行發言人在發給路透社的電郵聲明中說，「我們正密切追蹤這個情況，並通過適當渠道進行協調，以確保我們的員工能盡快返回美國。」

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府高官星期四應詢時說，他們以維護隱私為由，不對毛晨月被拒離開中國的報道予以評論。

根據國際保理商聯合會（Factors Chain International，簡稱FCI）今年6月發布的新聞稿，毛晨月出生於上海，目前定居於亞特蘭大。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

FCI是一個全球性的保理機構網絡，主要目標是促進國際保理業務的發展。今年，FCI副主席毛晨月當選主席。FCI未立即回應路透社置評請求。

知情人士稱，毛晨月是美國公民，並透露美國富國銀行將暫停所有員工赴華。

根據毛晨月的領英（LinkedIn）頁面，她在富國銀行任職超過10年，目前是主管國際保理業務的常務董事，也為跨國客戶提供跨境運營資金戰略諮詢。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

