中國經濟扛住考驗　美國媒體哀嘆：特朗普讓中國再次偉大

日前，中國2025年上半年宏觀經濟數據公布，上半年GDP5.3%的增長超過了預期。按照官方的說法：上半年國民經濟頂壓前行、穩定運行，主要指標好於預期。「穩」的態勢持續，「進」的步伐堅定，「新」的動能累積，「暢」的循環改善，高質量發展紮實推進。上半年的經濟數據來看，關稅戰不僅對中國影響有限，反而助力中國加速構建新的經貿或供應鏈體系。現在，美媒又哀嘆特朗普在「主動為中國讓路」，美國Axios新聞網報道的第一句話：「特朗普讓中國再次偉大」。



當特朗普把中國定為關稅戰主攻目標時，受到了中國的「極限反制」。這或許是特朗普團隊沒有想到的。在極限反制的效應尚未顯現時，特朗普就開始呼籲「美國人要挺住了」。

不僅如此，一看大勢不妙的特朗普隨後就向中國主動「示好認慫」，通過多種渠道與中國溝通，要求與中國進行磋商談判。這不僅使中國贏得了談判的主動權，也使世界重新認識了中國力量。

特別是當看到中美兩次會談的成果和中國的表現時，世界不僅意識到了中國的強大，同時也提振了相關國家抵抗美國關稅戰的意志。正因為如此，在關稅90天暫停生效日期到來之後，幾乎沒有一個國家向美國做出重大妥協。即使特朗普對20多個國家發出單方面關稅威脅，歐盟、日本等親密盟友國家也並未表現出屈服之意，甚至目前反向施壓美國重新談判關稅。

美國媒體Axios報道指。特朗普關稅等政策，使全球民眾對中國好感度上升，卻對美轉負面。

目前來看，特朗普原來設計的關稅戰目標肯定無法實現。即使美國可以通過關稅協議佔點便宜，但對解決美國經濟的系統性或結構性缺陷也沒有太大助益。重要的是，關稅戰嚴重損害了美國的形象信譽，進一步撕裂了美國與盟友國家的關係。關鍵是目前世界各國都在積極推動建立新的供應鏈體系和貿易合作伙伴關係，也就是不同程度的「去美國化」。各國已經清醒地意識到，擺脱對美國的過度依賴或建立不受美國控制的經貿體系是當務之急。

與這些相比，特朗普在關稅戰中佔得的那點小便宜，簡直就等於丟了西瓜撿芝麻。

從剛發布的上半年經濟數據來看，關稅戰對中國影響有限。中國經濟甚至可以用強勁來形容，5.3%的增長率在主要經濟體中依然最為亮眼。而美國第一季度經濟已為負增長，第二季度恐怕也好不了多少。

最新民調顯示，美國人對美國總統特朗普（Donald Trump）強硬的政策手段持悲觀看法，導致他在移民問題上的公眾支持率近幾周下降至41%，為他重返白宮以來的最低水平。(Reuters)

在關稅戰的情況下，中國對外貿易依然保持正增長，關鍵是出口增長了7.2%，這表明了世界對中國製造的依賴。

在中國對東盟和其他主要經濟體貿易增長的情況下，中美貿易卻明顯下降了9.3%，對美貿易佔比不到10%。關稅戰於4月份開打，實際上許多關稅並未生效，在這種情況下，上半年中美貿易就下降了9.3%，出口降幅為9.9%，進口下降7.7%，這還是在關稅戰之前一些美商增加進貨的情況下。

雖然6月份的貿易額較之前有所上升，但仍遠低於去年。這很大程度上說明中國企業在主動「去美國化」，或者說已經另尋貿易伙伴了。在特朗普上一任期時就提出與中國脱鈎，拜登時期明顯加速，這一次特朗普關稅戰又顯然是以脱鈎相威脅。中美貿易的不確定性實在太大，不等政府發話，相關企業恐怕早就開始轉身尋求新的市場了。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是會談前，何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

儘管倫敦會談達成了稀土換取消「限制措施」的框架共識，儘管雙方還在繼續進行工作層面的溝通磋商，但美方不會完全取消高科技限制，中國自然也不會完全取消稀土出口管制，當然，也不會開啟「買買買」模式。

實際上，中國採取的應當是以其人之道還施彼身，或者說是將計就計。美國誓要打斷中國復興強國進程，中美關係也好，所謂的「大國競爭」也罷，實際上就是結構性或系統性矛盾，這是難以調和的。在中美還沒有找到有效的「共存」之道之前，加速脱鈎也應當是中國的一種選擇。「先脱鈎再掛鈎」，這很可能是尋找中美共存之道的唯一或繞不開的路徑。

特朗普關稅戰的一大目標就是重振美國製造，也就是把產業鏈拉回美國，實際上也就是想建立一個完全由美國控制的新供應鏈體系，這首先就是要把中國排除在外。對於中國來說，不管是從推動世界秩序重構的大國競爭角度，還是從美國打壓的角度來看，都必須建立一個獨立於美國之外的新供應鏈或經貿體系。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

也就是說，中國此時必須主動加速與美國脱鈎，擺脱對美國的科技和市場依賴。只有加速脱鈎，才能加速建立新體系。而對於脱鈎傷害的承受力，中國顯然遠強於美國，目前就是要與美國比承受力。

目前對於特朗普來說，真的是麻煩大了。原本想以利益互換的形式暫緩一下美國的經濟壓力，可沒想到中國的相關外貿企業卻在加速與美國市場脱鈎，或離美國市場而去。這不僅會對美國市場或物價產生影響，更重要的是加速轉移的過程，也就是在與美國搶其他市場的過程。中國利用美國提高關稅的機遇期搶佔國際市場，這等於是又打了美國一個措手不及。

重要的是，中國的對外合作顯然可以起到緩解關稅戰壓力的作用，相關國家就更有底氣與美國進行關稅談判周旋了，這反過來又增加了美國與相關國家進行關稅談判的難度。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，華府周五起將致函各貿易夥伴，交代他們將會面臨的關稅稅率。(Reuters)

其實，關稅戰對中國最為有利的地方，是倒逼中國經濟結構轉型。政府一直在推動出口導向型經濟模式向內需拉動型經濟模式轉變。儘管出台了不少促消費的政策措施，但在世界對中國製造依賴性依然較強的時候，要實現快速轉型確實不容易，至少出口型企業的轉型積極性不足。

關稅戰則迫使一部分企業與美國脱鈎另尋新市場，而另一部分則藉機轉向開發國內市場，更多企業則必須對企業進行升級換代。這對於中國經濟的結構調整或轉型，可以說是意外的強勁助力。甚至可以說，特朗普關稅戰給中國製造了難得的加速經濟發展模式轉型的戰略機遇期，真的是「花錢難買（特朗普）樂意」。

稀土這一殺手鐧，從特朗普上一任期中美貿易戰時就有人提出要運用，但那時中國還沒好意思使出，因為這對於世界各國來說都有較大負面影響，不到萬不得已中國是不會動用的。可這一次不同了，特朗普直接把施壓手段提到了極限，迫使中國不得不以極限手段進行反制。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港市，工人在一個港口運送含有稀土元素的土壤以供出口。（Reuters）

可以說稀土出口管制是特朗普給中國製造的機會，要不然中國還不好意思使用這一殺手鐧。目前，稀土管制正在對美國產生重大影響，對美出口減少也會對美國市場的供應產生重大負面影響。特朗普最關心的能源和農產品外銷又無法增加，這三項對美國的傷害太大。

正因為如此，現在是輪到特朗普着急上火了。美國財長貝森特日前表示：「我們此前在日內瓦、倫敦舉行了很好的會談，雙方都秉持高度尊重的態度。」還稱：「若中方有意願，美中雙方可在更多領域開展合作。」這顯然是在套近乎，說明美方目前非常急於與中方進行高級別談判，可中方似乎對此並不着急。

2025年6月27日，美國華盛頓，共和黨議員正努力通過美國總統特朗普（Donald Trump）提出的「大而美」法案，圖為財長貝森特（Scott Bessent）在國會大樓向記者發表講話。（Reuters）

目前就是在等待美國與相關國家關稅談判的結果，到8月1日之前這段時間是對美國的嚴峻考驗期。如果美國無法取得預期的協議，甚至與歐盟等盟友國家進入「關稅互攻」模式，對美國就太不利了。如果特朗普在關稅問題上對相關國家做出重大讓步，或者說無法使美國獲得更多利益，也就意味着關稅戰的失敗，這對美國霸權的打擊太大，以後美國還真的沒法在世界上立足了。

不管怎麼說，這一輪的關稅戰，真的讓美國媒體說着了，可謂一語成讖。關稅戰對中國經濟結構調整轉型是一大助力，同時也加速了世界秩序的重構或經貿體系的重構，關鍵是加劇了美國與盟友國家關係的撕裂，嚴重損害了美國的形象信譽。這些都是助力中國復興強國進程的有益因素。