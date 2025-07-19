歐盟通過第18輪對俄制裁方案　俄羅斯：已免疫　印度批評

歐盟理事會周五（18日）通過對俄羅斯第18輪制裁方案後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯反對單邊限制措施，但已學會對此適應，對制裁已產生一定免疫力。在第18輪制裁方案中，歐盟首次對俄羅斯石油公司在印度的最大煉油廠實施制裁。印度對此表示，不支持單邊制裁。



歐盟理事會在網站發布的聲明中稱：「7月18日，歐盟理事會通過針對俄羅斯能源、銀行和軍事領域的第18輪制裁方案，制裁名單包含14名自然人與41家實體。」

聲明指，歐盟在此輪對俄新制裁中將原油價格上限從每桶60美元下調至47.6美元，同時禁止進口源自俄羅斯石油且經第三國轉運的石油產品（加拿大、挪威、瑞士、英國、美國除外）。

歐盟還確認，對22間俄羅斯銀行及俄羅斯直接投資基金與其子公司實施交易禁令。

佩斯科夫在回答記者有關歐盟對俄第18輪制裁的問題時稱：「我們看到歐洲一貫的反俄立場。我們多次說過，我們認為單邊限制是非法的。我們反對這些限制措施。」

他說：「當然，我們已對制裁產生一定的免疫力。我們已適應在制裁條件下生活。」

佩斯科夫還說：「當然，（俄羅斯會）應對歐盟的新一輪制裁進行分析，以盡量減少其影響。」

他指出：「每一輪新的制裁都會對參與制裁的國家本身產生負面影響。這是一把雙刃劍。」