G7峰會｜馬克龍：特朗普對國會推制裁俄羅斯法案持正面態度

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）6月16日在加拿大出席七國集團（G7）峰會期間表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對美國國會推動制裁俄羅斯的新法案持「相對正面」看法。



美媒《政治報》（Politico）報道，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）正在推進一項制裁俄羅斯的新法案，將針對購買俄羅斯能源的國家實施制裁和徵收高額關稅。

圖為2024年10月1日，遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

馬克龍表示，特朗普當日向他非常肯定地作出保證，指目前對參議員推動俄羅斯制裁法案持相對正面的看法。馬克龍直言：「這對我來說是個好消息。」

馬克龍指出，如果美國和歐洲未來幾週能聯合對俄實施新制裁，將真正改變能夠改變俄烏戰爭的局勢。

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

然而，特朗普同日較早時曾表示，他不急於對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，認為相關將對美國造成經濟損失。