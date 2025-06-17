G7峰會｜馬克龍：特朗普對國會推制裁俄羅斯法案持正面態度
撰文：劉耀洋
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）6月16日在加拿大出席七國集團（G7）峰會期間表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對美國國會推動制裁俄羅斯的新法案持「相對正面」看法。
美媒《政治報》（Politico）報道，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）正在推進一項制裁俄羅斯的新法案，將針對購買俄羅斯能源的國家實施制裁和徵收高額關稅。
馬克龍表示，特朗普當日向他非常肯定地作出保證，指目前對參議員推動俄羅斯制裁法案持相對正面的看法。馬克龍直言：「這對我來說是個好消息。」
馬克龍指出，如果美國和歐洲未來幾週能聯合對俄實施新制裁，將真正改變能夠改變俄烏戰爭的局勢。
然而，特朗普同日較早時曾表示，他不急於對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，認為相關將對美國造成經濟損失。
美俄元首通話｜商俄烏以伊 克宮：斥以色列施襲願6.22後與烏談判金正恩致電普京 祝賀俄羅斯國慶日 稱朝俄永遠站在一起烏克蘭發動無人機襲擊 俄羅斯：莫斯科所有機場航班停飛俄烏開始新一輪換囚 有戰俘開戰起被囚 致電母親：我到家了！