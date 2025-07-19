歐盟祭對俄羅斯第18輪制裁　中國金融機構首上榜　中方提嚴正交涉

歐盟理事會周五（18日）通過對俄羅斯第18輪制裁方案，當中包括包2間中國小型銀行。中國駐歐盟使團周六表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。



中國駐歐盟使團稱，歐方在第18輪對俄制裁中列單兩間中國金融機構，其性質和影響都極為惡劣，中方對此表示強烈不滿、堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉，中方將採取堅決措施維護自身正當權益。

聲明指，中方就烏克蘭問題堅持勸和促談，致力於推動危機政治解決，從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，中方敦促歐方停止對中方抹黑推責，立即糾正列單兩間中國金融機構的錯誤做法，採取切實措施消除惡劣影響。

中國外長王毅2025年6月25日在北京集體會見歐盟及成員各國駐華使節。（中國外交部）

中國傳媒報道，歐盟對俄第18輪制裁方案增加26個為俄軍工綜合體提供供應的實體，包括11間位於第三國的公司，其中7間來自中國大陸，3間位於香港，4間位於土耳其，還有一間俄羅斯在印度擁有的煉油廠。

報道稱，歐盟在其最新一輪旨在阻礙俄羅斯戰爭機器的制裁措施中對2間中國小型銀行實施制裁。港媒引述外交消息人士證實，來自中俄邊境附近城市的2間區域性銀行，綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行，在周五達成的歐盟第18輪對俄制裁方案中被列入黑名單。

2024年4月16日，黑河農商銀行召開全面加強村鎮銀行管理工作會議。（黑河農商銀行）

對於歐盟通過第18輪對俄制裁方案，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯反對單邊限制措施，但已學會對此適應，對制裁已產生一定免疫力。

印度則對此表示，不支持單邊制裁，「印度政府認為，保障能源安全是滿足公民基本需求、至關重要的責任。」