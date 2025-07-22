英國布里斯托碎屍案　哥倫比亞AV男優疑謀財害命　兩項謀殺罪成

英國布里斯托（Bristol）去年7月發生行李箱藏碎屍案，當地法院7月21日裁定35歲哥倫比亞籍被告Yostin Andres Mosquera兩項謀殺罪成。而在審訊期間，被告與兩名死者的特殊關係亦曝光。



天空新聞（Sky News）報道，案情指Mosquera為成人電影業工作者，多年來於網上分享自己的不雅片段供愛好者「課金」。他在網上認識其中一位事主、62歲的阿方素（Albert Alfonso），再結識與阿方素的伴侶、71歲的朗禾夫（Paul Longworth）。

英國布里斯托2024年7月8日發生謀殺及肢解案，圖為被告Yostin Andres Mosquera及兩名死者Albert Alfonso及Paul Longworth。（天空新聞 截圖）

三人成為好友後，兩名事主曾到哥倫比亞探望Mosquera，亦安排對方到他們在倫敦的住所逗留。而在被告在英國期間，曾與阿方素進行「超友誼關係」。

控方指，被告懷疑求財而起殺機，並在案發前數週開始計劃，包括在網上購買雪櫃，以及搜尋「頭部哪個部分最易致命？」等資料。

被告行兇前，曾與兩名事主在倫敦遊玩。（倫敦警方圖片）

被告在2024年7月8日在事主位於西倫敦的寓所用鎚敲打朗禾夫的頭顱，導致對方死亡，再將遺體藏在床下。他於當天晚上與阿方素發生性關係時，用刀斬死事主。驗屍報告顯示，阿方素身上有22處刀傷。

被告之後肢解兩名死者，將頭顱放入新買的雪櫃，並將其餘遺體放入行李箱內。他亦被指在事發後偷走阿方素的存款，以及研究事主寓所的市值。而整個場面都被現場的閉路電視拍下。

被告行兇後將死者肢解並藏在行李箱內，再曾電召貨車安排運走。（倫敦警方圖片）

到了7月10日，被告坐車到布里斯批，企圖從地標克利夫頓吊橋（Clifton Suspension Bridge）上拋棄行李箱，惟引起附近民眾的懷疑。他訛稱行李箱內載有汽車零件，但民眾發現有血液滲出，於是報警。被告事敗逃跑，最終在13日被捕及遭起訴謀殺罪。

發現藏有人體殘肢行李箱的克利夫頓吊橋位於英格蘭布里斯托，它在1864年啟用，屬一級古蹟。（REUTERS）

被告否認謀殺罪，稱當時失控錯手殺害阿方素。不過片段證據顯示被告與死者發生性關係前，早已把刀藏在現場，顯示他有預謀殺害對方。

陪審團最終裁定被告兩項謀殺罪成，法官表示需要聽取被告的精神報告，決定延至10月24日判刑。