軟銀、OpenAI分歧阻「星際之門」落地 目標改年底建較小數據中心
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月宣布，OpenAI、日本軟銀和甲骨文（Oracle）將成立名為「星際之門（Stargate）」的人工智能（AI）基礎設施，承諾至2029年投資至少5000億美元。惟歷時6個月沒有任何進展。《華爾街日報》指，OpenAI和軟銀在選址等合作條件上有分歧。計劃轉而嘗試更溫和的目標，即在今年年底前建造一個小型數據中心，地點可能在俄亥俄州。
《華爾街日報》引述知情人士指出，儘管軟銀和OpenAI在1月的發布會上承諾「立即」投資1000億美元，但兩家企業在關鍵合作條款上一直存在分歧，包括數據中心的選址問題。
知情人士指，計劃現在設定的目標更為溫和，即在今年年底前建造一個小型數據中心，地點可能在俄亥俄州。
兩家公司在聯合聲明中表示，它們正在多個州推進項目，並「以超大規模、超高速度推進」，旨在交付可賦能未來、服務全人類的AI基礎設施。
軟銀今年早些時候承諾向OpenAI投資300億美元，與星際之門計劃同步推進。報道指這是有史以來規模最大的一筆初創公司投資，已導致軟銀背負新債並被迫出售資產。
據悉，OpenAI最近也與甲骨文達成一項數據中心協議，要求前者在三年內開始向後者每年支付超過300億美元，總計提供4.5吉瓦的數據中心資源。再加上OpenAI與CoreWeave達成的一筆規模較小的交易，OpenAI現已完成的數據中心交易總容量，已接近1月份承諾的星際之門建設約5吉瓦規模數據中心的年內目標。