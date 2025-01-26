特朗普擲5000億美元「星際之門」大計：打響中美AI「軍備競賽」？

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日與3間科技巨擘公布，將投資規模達數千億美元的AI人工智能基建投資計劃，號稱「史上最大的人工智能基礎設施項目」。隨着美國宣佈此一規模空前、旨在重塑全球人工智能版圖的「星際之門」計畫（Stargate Project）。



另一方面，中國初創公司深度求索（DeepSeek）近日發布了新AI系統，其性能已可媲美美國OpenAI和Google等公司的尖端AI系統，但訓練成本更低，震驚矽谷。有分析相信中美科技競爭勢將轉趨白熱化，甚至進入一場嶄新的競賽。



「星際之門」是由OpenAI、軟銀、甲骨文（Oracle）等多家龍頭企業聯合發起，計畫於未來4年投入5,000億美元（約3.9萬億港元）建設全新的人工智能基礎設施。除大規模的數據中心和雲計算基建設施外，大部份資金將投向尖端AI晶片、演算法研究和相關的人才培訓等多方面。相關計劃已經吸引了微軟、Nvidia 和ARM作合作夥伴，還有阿聯酋財富基金 MGX和沙特阿拉伯方面的大額投資。

從美國白宮、美國媒體的現有資料來看，相關計劃已獲特朗普和其他美國政府高層的支持，被視為媲美「曼哈頓計畫」（Manhattan Project，二戰期間研發出人類首枚核子武器的一項軍事計畫）和「阿波羅登月計畫」的大規模研發工程，將鞏固美國在AI人工智能與AGI通用人工智慧領域的領先優勢，並在關鍵技術節點上強化對中國等外部競爭對手的壓制。

特朗普日前在白宮發佈會上表示：「這一重大投資是對美國潛力的強而有力聲明，確保美國在人工智能領域的全球領導地位。」(Reuters)

特朗普日前在白宮發佈會上表示：「這一重大投資是對美國潛力的強而有力聲明，確保美國在人工智能領域的全球領導地位。」OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在同一場合中則說：「這將是我們時代最重要的項目，它將創造數十萬個工作崗位，建立一個新的以美國為中心的行業，並推動創新發展。」

上述計劃的基礎設施建設預計將首選在美國本土落戶，旨在助力美國完成「再工業化」進程。透過各大科技巨頭的深度合作，還將加快算力平台的更新升級，將使美國在未來的關鍵技術賽道上佔據優勢地位。有分析認為，該計劃不僅是個聚焦科技的計劃，還具有經濟、政治與軍事層面等多重意義，故被視為打響了一場新的「科技軍備競賽」，勢將對全球的資料中心市場、AI研究方向以及人才流動產生深遠影響。

對標上世紀「星球大戰計畫」的雄心壯志

雖然，「星際之門」與上世紀80年代的「星球大戰計畫」（Star Wars Program）的技術領域側重點有所不同，但兩者皆體現出美國以巨額投資來維持戰略優勢的相似邏輯。

「星際之門」被拿來與1983年時任美國總統列根（Ronald Reagan）首次提出「星球大戰計畫」相提並論。(Getty)

1983年，時任美國總統列根（Ronald Reagan）首次提出「星球大戰計畫」，希望開發一種能夠攔截和摧毀來襲核導彈的防禦系統，以此對抗前蘇聯的核打擊能力。縱然有關計畫最終未能在技術層面全面落實，但仍在宏大宣傳和西方盟友的協助下，成功把蘇聯拖入耗資巨大的軍備競賽之中，進一步消耗其經濟實力。這一歷史事件其後亦被視作，美國於冷戰後期在國際舞台上取得優勢的關鍵轉折點。

如今，在AI與AGI被視為21世紀「新石油」的當下，能夠在這場競賽中掌握核心技術與資料庫規模，意味將能在經濟及軍事安全上擁有更多話語權。

美國正是在這一背景下發起了「星際之門」，而它與「星球大戰計畫」的最大分別在於其應用領域和影響範圍；與當年的太空武器研發相比，AI的滲透程度更高、產業觸角更廣；這意味着「星際之門」不只局限於軍事安全，而是上升至涵蓋產業升級、社會服務與全球經濟，AI技術的普及和聚變式發展或為能源、金融、醫療等多個領域帶來深遠變革。

美國企業若能在AGI等關鍵技術上取得重大突破，全球供應鏈、人才流向等方面均可能出現再平衡，從而對其主要競爭對手帶來翻天覆地的影響。(Reuters)

若果美國企業能夠在AGI等關鍵技術上取得重大突破，全球供應鏈、人才流向、高端製造等領域均可能出現再平衡，從而對其主要競爭對手帶來翻天覆地的影響，故該計劃也備受外界重視。

戰略關鍵更在於「拆牆鬆綁」？

當前，美國矽谷人士普遍認為，美國必須贏得與中國的AI競賽。剩下來的問題是，是否延續拜登政府的做法，即優先對中國實施限制出口等措施以維持美國在人工智能領域的領先地位，抑或是重視釋放美國科技公司，使其在創新上超越中國？

美國國內不少人其實已經認識到，對中國實施限制出口等措施或會帶來「副作用」，除了過於規範的框架將破壞美國的創新外，對中國的限制也有機會激發中國企業的自主創新、變得更高效。

中國幻方量化旗下的子公司DeepSeek。

中國DeepSeek模型「引起矽谷恐慌」

中國幻方量化旗下的子公司DeepSeek，在聖誕期間發布DeepSeek-V3表現可與OpenAI 等資金雄厚的美國競爭對手相媲美。繼而在1月20日，世界經濟論壇2025年年會開幕當天，DeepSeek更發布最新開源模型DeepSeek-R1，在推理領域的實力同樣驚人。

在第三方基準測試中，DeepSeek-R1在演算法類別程式碼場景和知識類測試中的得分略低於OpenAI的o1，但在工程程式碼場景、美國數學競賽專案上均超越o1模型。更令人美國科技界震驚的是DeepSeek-R1，訓練成本比o1低了五十分之一。

中國工程師指，他們只花了約600萬美元的原始運算能力就訓練了新模型，不到美國Meta公司訓練其最新AI模型所耗資金的十分之一，而且只採用的高度專業化電腦晶片的一小部分。根據其技術報告，DeepSeek-R1是使用由Nvidia H800 GPU驅動的資料中心進行訓練的，而這款晶片並不及Nvidia最新版本晶片先進。

南加州大學古爾德法學院法學教授Angela Zhang指出，美國限制中國獲得先進的AI晶片，但這種限制反而激發了中國的創新。中國AI公司通過採用新型算法、架構和訓練策略，減少了對海外高端晶片的依賴。這種「混合專家」（mixture-of-experts）方法，將AI模型訓練在特定數據上，能夠實現強大的結果，而減少計算資源。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

AI業求政府支持保美國龍頭地位

DeepSeek一嗚驚人，美國CNBC報道稱這已引起了矽谷的恐慌。美國AI業界如今除了渴望政府增撥資金用於AI研究及建設數據中心，更希望特朗普做的是能夠放鬆管制，以提升美國的競爭力。加州大學洛杉磯分校技術政策專家John Villasenor說：「領先於中國的最好方法就是不要在國內進行過度監管。」

因此，「星際之門」更值得關注的是，特朗普在公布計劃的前一天，宣布撤銷了前總統拜登（Joe Biden）頒布的與AI限制相關的行政命令，該行政命令要求企業負責AI安全管理。從中，我們能夠更清晰看出特朗普的意圖，就是他想要明確表現出支持以AI為核心的技術創新戰略，與前朝對科技企業的嚴格監管形成鮮明對比。

事實上，美國在人工智能的資金方面已經處於世界領先地位，去年約有700 億美元（約5,450億港元）投入相關的項目，而世界其他地區的投入卻不到300億美元（約2,336億港元，中國佔當中的三分之二）。如果計及最新的5,000億美元，將幾乎有助該國穩居第一。而在確保巨額投資和放寬監管的雙重作用下，美國在AI領域的發展無疑得到相當程度的保證。

隨着美國5000億計劃的公布，內地企業和研究機構恐面臨更為激烈的國際競爭，尤其是在對海量資料處理、高端伺服器採購、先進晶片獲取等環節，或遭遇更為嚴格的技術封鎖或合作壁壘。(Getty)

誠然，「星際之門」最終是否成功仍然言之尚早。富商馬斯克（Elon Musk）便率先對其「大撥冷水」，他在其社交平台X上聲稱，該計畫的支持者「實際上沒有錢」。

但有內地智庫分析指出，中國作為全球AI研究的另一大熱土，正面對前所未有的國際環境變化，一方面要承擔起自主研發和產業升級的挑戰，另一方面則要警惕國際輿論和供應鏈控制可能帶來的掣肘。

在這一背景下，內地企業和研究機構恐面臨更為激烈的國際競爭，尤其是在對海量資料處理、高端伺服器採購、先進晶片獲取等環節，或遭遇更為嚴格的技術封鎖或合作壁壘。即使「星際之門」最終未有達到其聲稱的規模，它所表達出對AI科技的投入，相信也有機會帶動全球AI市場的再洗牌，尤其是算力和晶片領域的供應鏈分配。

還有就是它亦可能在人才和創新生態層面造成影響。由於全球頂尖AI人才往往流動性極高，他們追求的不僅是薪酬與科研條件，更在意所在國家和機構能否持續提供龐大的算力支持、前沿研究環境和穩定的發展前景，故此「星際之門」所打造的「美好願景」，包括整合了OpenAI、甲骨文、微軟、英偉達等多方資源，打造出多個世界級研發中心，加上龐大的投資承諾，或多或少能吸引行業精英選擇在當地發展。

在此消彼長的情況下，中國在吸引國際高尖端人才時可能面臨一定的阻力，外界也許還會觀望中國政府在相關領域中能否拿出什麼有力的回應措施，以確保在人工智能方面繼續與美國較勁。