英國曼城巴士撞橋遭「削平」　上層乘客被拋出車外至少20傷｜有片

英國大曼徹斯特一輛雙層巴士7月21日行駛通過一條運河大橋的橋底時，車身上層撞向橋樑後被「削平」，有一名上層乘客被拋出車外。意外造成20人受傷，其中3人受傷勢嚴重。約50歲的男司機因涉嫌不小心駕駛造成他人嚴重傷害而被捕，目前已保釋等待進一步調查。



英國廣播公司（BBC）報道，意外於大曼徹斯特的薩爾福德（Salford）發生，一輛公共雙層巴士周一下午約3時行經Bridgewater運河渡槽的橋底。

該渡槽高度限制為3.5米，且有懸掛鏈條及明顯警示標誌，但巴士仍硬闖導致車頂被完全「削平」。

意外現場的監視器畫面顯示，巴士成功通過橋底，但車頂的殘骸碎片散落一地，有乘客在撞擊瞬間低頭躲避。

英國大曼徹斯特區一輛雙層巴士2025年7月21日行駛通過一條運河大橋的橋底時，車身上層撞向橋樑後被「削平」，有一名上層乘客被拋出車外。（X@mossadelite）

更有其他影片顯示，在巴士通過橋底後，有人躺在車身後的馬路，很可能是因撞擊而被拋出車外的乘客。

大曼徹斯特交通局（TfGM）表示，當局已立即對意外情況展開緊急調查，包括將調查涉事巴士為何偏離了原定的巴士路線。