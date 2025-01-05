美國新奧爾良車撞人群英國1男亡　繼母是王室前保姆　威廉：震驚

美國新奧爾良市（New Orleans）一輛汽車高速撞向市內法國區波旁街（Bourbon Street）上的行人，14人死亡。英國警方周六（4日）證實，其中一名死者Edward Pettifer來自倫敦，其繼母是威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）的保姆。



威廉表示，他和妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）對這一消息感到「震驚和悲傷」。威廉在社交媒體上的一條消息中說：「我們的想法和祈禱仍與Pettifer一家以及所有受到這次可怕襲擊悲慘影響的無辜者同在。」

路透社引述王室消息稱，英國國王查理斯三世得知Pettifer去世的消息也深感悲痛，已與Pettifer的家人保持聯繫，並轉達個人哀悼。

Pettifer的父親Charles是英國一名前軍官，繼母Tiggy Legge-Bourke辭去威廉和哈里的保姆一職後不久，他1999年與她結婚。

這個家族與英國王室關係密切，Pettifer的繼兄Tom是威廉2011年婚禮的侍從。