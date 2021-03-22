斯里蘭卡向中國出租深水港惹議　駐華大使否認是陷阱稱租約不重談

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-22 19:22

斯里蘭卡因對中國拖欠債務還款，將斯國南部深水港赫班托達港（Hambantota port）租借予中國99年，之後租期再增99年。斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）否認國家墮入債務陷阱，並說不會與中國重新就協議談判。

科霍納在接受媒體訪問時稱，在斯里蘭卡對外欠債中，中國僅佔整體的10%。這訪問在3月22日發布。

科霍納被記者問及，總統是否想與中國再談判。科霍納稱：「（中斯）倘有在談判，都是非常秘密以及沒有人會告訴你。他們在向對方耳語所以沒有其他人聽到。」他還說，重談租約這個說法「絕對是垃圾」。

斯里蘭卡新任總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府2019年以國家利益為由，傳有意收回上屆政府向中國出租的赫班托達港。

租約是在斯里斯蘭前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）治下訂立的，但政府後來說從中國借來的貸款或難以償還，所以改變條款並讓中國租借港口，為期99年。

斯里蘭卡外交部長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）2021年2月評論稱，租約中「租期可延長99年」的條款是上屆政府的錯誤。

中國外交部發言人汪文斌2021年2月24日否認中斯雙方是否就協議重新談判。他強調漢班托塔港是中斯兩國共建「一帶一路」的標誌性項目。他稱港口特許經營協議是公司雙方其於平等自願達成的協議，目的是將它構建成印度洋物流、航運和產業中心。