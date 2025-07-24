習近平晤馮德萊恩和科斯塔　強調國際形勢愈復雜中歐愈要深化合作

新華社報道，中國國家主席習近平7月24日在北京人民大會堂會見了歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）。習近平強調，國際形勢愈是復雜，中歐就愈要深化合作。路透社指，此次會面可能主要討論貿易不平衡、市場准入和稀土和烏克蘭等問題。



習近平指出，今年是中歐建交50周年，也是聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。他強調，中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻復雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作。

2025年7月24日，中國國家主席習近平和中國外交部長王毅在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人峰會開幕式上聆聽致詞。（Reuters）

2024年5月6日，法國巴黎愛麗舍宮，中國國家主席習近平（左）在對歐盟進行為期兩天的國事訪問期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen，右）及法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）等舉行三方會談後，與馮德萊恩握手。（Getty）

馮德萊恩：堅信中歐能夠實現互利合作

在會面召開前不久，馮德萊恩周四早上在社交平台X（舊稱Twitter）發文稱：「此次峰會是推動和重塑我們關係的機會。我堅信，雙方能夠實現互利合作，並最終決定我們未來50年的關係。」

路透社報道，歐洲領導人將在習近平和中國國務院總理李強的會晤中提出貿易不平衡、市場准入和稀土等問題，也將提出有關電動車和中國工業產能過剩等其他問題。