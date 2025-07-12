特朗普對歐盟加徵30%稅率較原先高　馮德萊恩：擾亂供應鏈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月12日公布再發出「關稅信」，其中將自8月起對歐盟商品徵收30%關稅，此較4月時美方提出的20%關稅高，路透社引述3位不具名的歐盟官員指，這是特朗普的一種談判策略。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，30%關稅將擾亂重要的跨大西洋供應鏈，她又談到仍然努力爭取在8月1日前達協議。



美國4月初首次公布「對等關稅」計劃時，歐盟面臨的稅率為20%，之後美方宣告暫緩高額關稅90天，美國與歐盟持續展開談判，期間特朗普5月時曾稱與歐方談判欠進展，建議把稅率加至50%，如今特朗普公布新稅率為30%，低於一度威脅的50%，但高於4月時公布的20%。

路透社12日引述3位歐盟官員指，特朗普的威脅是一種談判策略。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為馮德萊恩在歐盟峰會上發表講話。（Reuters）

馮德萊恩：仍爭取8月1日前達協議

馮德萊恩回應稱，全球只有少數經濟體能在開放程度和遵守公平貿易準則方面媲美歐盟，歐盟始終把與美國通過協商達成解決方案作為優先事項，仍然準備繼續努力爭取在8月1日前達協議。

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭2025年7月11日到美國德州視察水災災區（Reuters）

歐盟委員會曾把美國與歐盟之間的貿易描述為「世界上最重要的商業關係」，根據歐盟統計局（Eurostat）數據，2024年歐盟與美國的商品及服務貿易額達1.7萬億歐元（約2萬億美元），平均每天達到46億歐元。

美國對歐洲最大的出口商品是原油，其次是藥品、飛機、汽車、醫療和診斷設備。

歐洲對美國最大的出口商品是藥品、汽車、飛機、化學品、醫療器材、葡萄酒與烈酒。

由於美國對歐盟存在貿易逆差，特朗普一直感到不滿。