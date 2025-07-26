美國在聯合國安理會促勿助長俄羅斯侵略行為　中國：停止甩鍋推責

中國常駐聯合國副代表耿爽周五（25日）回擊美國代表對中國的無端指責，指美國應對自己一週來在安理會的一連串言行感到羞愧、恥辱。



美國署理駐聯合國大使Dorothy Shea在安理會審議烏克蘭問題時表示：「如果中國真誠呼籲和平，就應該停止助長俄羅斯的侵略行為。」

Dorothy Shea稱，美方呼籲所有國家，特別是中國，停止向俄羅斯出口軍民兩用產品，中方聲稱對兩用物項實施嚴格出口管制，但這一說法在戰場現實面前不攻自破，那就是俄軍在烏克蘭戰場上每日繳獲的無人機、武器和車輛中，持續發現中國製造的零件。

耿爽就此説，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，中國從未向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控包括無人機在內的軍民兩用物項出口，中方敦促美方停止在烏克蘭問題上「甩鍋」推責、製造對立，多為停火止戰、勸和促談作出一些切實努力。

他稱，周二，美國代表就南海問題對中國進行攻擊指責，周四，美國代表再次挑釁，就涉疆問題對中國污衊抹黑，今天，美國代表又跳出來，散布關於中國的謊言，一週之內，美國接二連三地在安理會對中國無端發難。

耿爽説，這一連串的表現只能證明，美國關心的不是維護國際和平與安全，不是推動戰爭衝突的政治解決，而是借機攻擊打壓他國，進行政治操弄，服務自身議程，美國作為安理會常任理事國，應該對自己的言行感到羞愧、恥辱，中方敦促美方早日改弦更張，建設性地參與安理會的工作。

他還説，中方在烏克蘭問題上的立場已經闡述多遍，歸結起來就是一句話，那就是呼籲停火止戰、堅持勸和促談，國際社會對中方的努力有目共睹，「針對美方我想説的是，當前，面對此起彼伏的熱點衝突，面對錯綜複雜的國際形勢，國際社會需要的是團結合作，不是分裂對抗。」