聯合國烏克蘭決議｜中美俄同聲同氣？　特朗普要的是G3嗎？

正當特朗普(Donald Trump)在白宮迎接首位到訪的歐洲領袖、法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)之際,紐約聯合國總部則在2月24日「俄烏戰爭三周年」的時機進行了三次投票,兩次在聯合國大會,一次在安理會。美國完全站到了俄羅斯那一邊,不只在大會上投票反對批評俄羅斯入侵、要求俄羅斯即時撤軍的烏克蘭決議,更在安理會上不顧5個歐洲國家的反對與中、俄聯手通過了簡單要求「俄烏衝突」(不稱入侵或戰爭)儘快結束的決議。

對於特朗普政府的轉向,聯合國的官方新聞稿也稱這「標誌着……美國立場的重大轉變」。

在過去的周末,美國曾遊說阻止烏克蘭在聯合國大會提出決議,但未有成事。烏克蘭的決議將戰爭形容為「俄羅斯的入侵」,要求俄羅斯無條件即時撤軍,對朝鮮人員參戰表示憂慮,而且強調要對在烏克蘭犯下罪行的人士追究責任。

這種提法過去可算是西方國家和全球大多數國家都會投票表個態支持的例行公事,但這一次美國卻聯手俄羅斯反對。最終烏克蘭的決議以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得大會通過。反對的國家包括美國、俄羅斯、白羅斯、匈牙利、以色列、朝鮮,以及好幾個明顯是受俄羅斯影響的非洲國家或受美國影響的島國或拉美國家。連中國、印度等國也只投了棄權。

2月24日,美國和俄羅斯聯手反對烏克蘭提出的「Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine」(推進烏克蘭全面、公正和持久的和平)決議。(Reuters)