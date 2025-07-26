特朗普訪蘇格蘭　稱難民「正在殺死」歐洲　籲團結應對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月25日抵達蘇格蘭格拉斯哥普雷斯蒂克國際機場（Glasgow Prestwick Airport），和記者談到非法移民問題時，他警告歐洲領導人「移民正在殺死歐洲」，並批評歐洲各國安裝風力發電機「毀了你們國家」。



▼特朗普：移民正在殺死歐洲

特朗普說：「在移民問題上，你們最好團結起來，否則歐洲將不復存在......你們必須阻止正在歐洲發生的可怕入侵！你們知道的，上個月沒有人（非法移民）進入美國，我們把許多壞人趕出去了，他們都是拜登放進來的......而移民正在殺死歐洲（Immigration is killing Europe）。」

他還表示：「還有一件事，別再造風車（windmills，指風力發電機）了！你們正在毀掉你們的國家，這太可悲了。你從上空飛過去，看到到處都是風車，毀了你們美麗的田野和山谷，還害死了你們的鳥兒。」