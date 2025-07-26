特朗普擬延長美俄核武條約　再上任後首表態

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望維持《新削減戰略武器條約》（New START）中設定的美國與俄羅斯戰略核武器部署上限。



2010年簽署的《新削減戰略武器條約》將在2026年2月到期。

路透社報道，特朗普周五（7月25日）在離開白宮前往蘇格蘭時對記者說：「你不會希望這項條約截止。我們已開始着手處理這件事。」

這是特朗普1月上任以來首次表示希望維持《新削減戰略武器條約》，繼續對美俄戰略核武器部署實施限制。

特朗普說：「一旦取消核武限制，麻煩就大了。」

2025年7月25日，美國總統特朗普在出發往蘇格蘭前於白宮草地接受傳媒採訪（REUTERS）

《新削減戰略武器條約》是美國和俄羅斯之間唯一僅存的核武軍控條約，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量，以減少核戰爭風險並促進國際安全。條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，經協商後延長至2026年2月5日。

這項條約限制美國和俄羅斯在700枚洲際彈道導彈、潛艇和轟炸機上部署不超過1550枚戰略彈頭。拜登（Joe Biden）擔任美國總統時與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於2021年將條約延長五年。按照條約原文，不能進一步延長。

特朗普在首個總統任期反對延長《新削減戰略武器條約》，並呼籲達成一項包含中國的新核武條約，但中國拒絕這一提議。

特朗普與俄羅斯總統普京。（Getty Images）

特朗普一直主張控制核武器。今年2月，他表示希望與普京和中國國家主席習近平就限制兩國核武庫進行對話。

美俄關係正處於60多年來的最低點，部分原因是普京威脅要在烏克蘭的戰爭中使用核武器以及他正在開發新型的武器系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

