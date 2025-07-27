美國航空波音737客機故障　起飛前失火冒煙　乘客狼狽逃生｜有片

美國航空公司（American Airlines）一架原定從丹佛國際機場起飛的波音737 MAX 8客機7月26日發生故障，飛機準備起飛時突然起火冒煙，機上173名乘客被迫經氣墊滑梯緊急撤離，1人受輕傷送院。美國航空公司及機場方面表示，起火原因是由飛機輪胎爆胎及緊急煞停所導致。



美媒26日報道，美國航空編號AA3023航班原定26日下午1時12分由丹佛飛往邁阿密，不過在跑道起飛期間疑似遭遇起落架故障。

報道稱，機上的乘客當時聽到一聲巨響並看到飛機起火，隨後他們便通過飛機上的氣墊滑梯撤離。

從網上流傳的影片可見，當時飛機底部有明顯的火種並冒出濃煙，乘客則急忙撤離飛機。有人一手抱着兒童、一手拿着行李匆忙離開，也有人使用氣墊滑梯落地時站不穩，整個人向前仆倒在地。

消防人員後來趕至現場撲滅火種，有5名乘客不適在現場接受檢查，另有一人在登機口接受檢查後，因輕傷送院治療。

公司表示，其後另安排乘客稍晚改搭另一架飛機前往邁阿密，而涉事飛機已停止運行，並接受維修團隊檢查；美國聯邦航空局（FAA）亦已對事件展開調查。