美國西南航空客機險撞私人戰機　急俯衝再爬升躲過　2人傷

美國西南航空公司（Southwest Airlines）一架編號1496的波音737客機7月25日上午11時從加州洛杉磯縣的荷里活伯克班機場（Hollywood Burbank Airport）起飛後沒多久，為避免撞上一架私人擁有的「豪客獵人」戰鬥機（Hawker Hunter），短時間內急降又爬升，顛簸導致乘客陷入恐慌、2名空中服務員受傷。所幸客機最終飛抵拉斯維加斯。



根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，客機起飛不到6分鐘後，豪客獵人戰鬥機在其前方不到2英里（約3.2公里）處飛過。為避免撞上對方，客機機師緊急下降了475英尺（約145米），約一分鐘內又上升了約600英尺（約183米）。戰鬥機則在幾秒內在幾秒內就上升約100英尺（約30.5米）。

西南航空客機。（businessinsider）

美國廣播公司（ABC News）引述客機乘客Steve Ulasewicz表示：「這之後，（乘客）開始了長時間的自由落體運動。」他還說當時有人驚聲尖叫，機艙亂作一團。

西南航空事後在聲明中表示，當時機場內響起兩次交通警報和防撞系統（TCAS）警報，要求飛機爬升和下降。導致2名空中服務員受傷，乘客無恙。客機繼續飛行了39分鐘，到達拉斯維加斯。該公司正在與美國聯邦航空管理局（FAA）聯繫，以進一步了解情況。

這架戰鬥機編號N335AX，事發時正從德州艾爾帕索（El Paso）飛往加州奧克斯納德（Oxnard）。