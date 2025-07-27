關稅戰｜特朗普將晤馮德萊恩　美歐對達成框架貿易協議感謹慎樂觀

據央視新聞消息，當地時間7月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）從華盛頓動身前往蘇格蘭。借此番歐洲行，特朗普計劃27日與歐盟委員會主席馮德萊恩在蘇格蘭舉行會談。雙方官員均對美歐貿易協議表示謹慎樂觀，認為有可能達成一項框架性協議。



特朗普在抵達英國時告訴記者，他將訪問自己在蘇格蘭的兩個高爾夫球產業，還將會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、蘇格蘭首席部長斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）以及馮德萊恩。

馮德萊恩26日已啟程前往蘇格蘭，目前已抵達格拉斯哥，為與特朗普會晤做準備。儘管美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）仍在華盛頓，但預計他們將於27日早上抵達蘇格蘭。

2025年7月26日，美國總統特朗普在英國蘇格蘭坦伯利的特朗普坦伯利度假村（Trump Turnberry）打高爾夫球。(Reuters)

歐盟談判代表希望此次會談能夠敲定一項貿易協議，以避免美國對歐洲商品加徵30%的關稅。美歐官員均表示謹慎樂觀，認為有可能達成一項框架性貿易協議。

報道指，兩人會晤前，盧特尼克與歐盟高級官員之間的談判一直持續到26日深夜，雙方圍繞歐盟鋼鐵、汽車和製藥產品的關稅最終水平展開激烈爭論。一些了解談判過程的消息人士稱，談判過程一度相當激烈。

特朗普此前威脅稱，若歐盟未能在8月1日前與美國達成協議，他將對所有歐盟出口至美國的商品徵收30%的關稅，這將是在已對汽車及其零部件徵收25%、對鋼鐵和鋁徵收50%的基礎上進一步加碼。此外，特朗普還發起了一系列調查，可能導致對晶片、製藥和航空航天零部件徵稅。

2020年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在會議上面見馮德萊恩。（Reuters）

隨着談判進展艱難，愈來愈多的歐盟成員國呼籲對近1000億歐元（約9200億港元）的進口美國產品加徵報復性關稅。歐盟與美國2023年的貿易總額達1.6萬億歐元。

特朗普一再指責歐盟「佔美國便宜」。特朗普25日抵達蘇格蘭打高爾夫球並會見英國官員時表示，美國與歐盟之間仍存在大約20個「癥結點」尚未解決。他補充說，歐盟非常希望達成協議。

近來，美歐就關稅問題仍在極限拉扯。報道稱，特朗普在近期談判中提出了更高要求，要在任何協議中設定對歐盟商品徵收15%至20%的最低關稅，強硬測試歐盟的承受底線。

歐盟官員確認，歐盟成員國的大使們將於27日早上舉行會議，聽取談判最新進展，並批准特朗普與馮德萊恩可能達成的協議。

2013年11月11日，在比利時布魯塞爾，一名工人在歐盟委員會總部調整歐盟和美國國旗. （REUTERS）

若達成協議，歐盟將暫停原定於8月7日實施的、對價值930億歐元的美國產品徵收最高達30%的關稅。

若未能達成協議，部份成員國正推動歐盟委員會尋求批准，在下週啟動其最強有力的貿易應對工具—反脅迫機制。

反脅迫機制早於2023年底已生效，至今從未啟用過。許多人將其視為一種「核選項」，其理想作用本應是威懾。該機制允許歐盟27個成員國對向其成員國施加經濟壓力，迫使其改變政策的第三國進行反制，其行動範圍遠不止對美國出口商品徵收反制關稅。

歐盟官員表示，可能的反制措施包括對數字廣告銷售徵稅，以及將美國公司排除在公共採購之外，這將對美國相關產業造成嚴重衝擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

