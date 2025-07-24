馮德萊恩：與習近平主席會晤豐碩　強調「需要公平的自由貿易」

中國國家主席習近平7月24日在北京人民大會堂會見了歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）。馮德萊恩表示，與習近平主席進行了一次豐碩的會晤，並稱歐洲和中國都是全球經濟巨頭，希望中歐關係可以讓雙方都獲利，以造福人們和企業。



馮德萊恩在數小時後再發X貼文，感謝國務院總理李強，表示歐洲相信自由貿易是推動繁榮的動力，「但需要公平」，強調中歐需要關注巿場準入、產能過剩、出口管控問題。

習近平則指出，今年是中歐建交50周年，也是聯合國成立80周年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。他強調，中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻復雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作。

2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩（António Costa）握手。（中國日報/路透社）

在會面召開前不久，馮德萊恩周四早上在社交平台X（舊稱Twitter）發文稱：「此次峰會是推動和重塑我們關係的機會。我堅信，雙方能夠實現互利合作，並最終決定我們未來50年的關係。」

路透社報道，歐洲領導人將在習近平和中國國務院總理李強的會晤中提出貿易不平衡、市場准入和稀土等問題，也將提出有關電動車和中國工業產能過剩等其他問題。