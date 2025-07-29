中美新一輪經貿會談　首日會晤逾5小時　翌日繼續

美國財政部發言人7月28日表示，美國和中國高級經濟官員在瑞典斯德哥爾摩舉行的經貿談判，當日的會晤已經結束，並將於翌日繼續。



路透社報道，中美新一輪會談首日持續了5個多小時。當日下午，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）隨該國談判團隊，抵達位於斯德哥爾摩市中心的瑞典首相府辦公樓——羅森巴德（Rosenbad）。

畫面顯示，中國國務院副總理何立峰率領中方代表團出席。於當地晚上約8時，雙方談判代表離開辦公室，並未停下來與記者交談。

路透社報道，如果中美未能達成協議，全球供應鏈可能會面臨新的動盪。出席談判的美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）當日表示，並不期待會談「今天能取得某種重大突破」，他期望檢視迄今為止的協議執行情況，確保關鍵礦產在雙方之間流通，並為未來加強貿易、平衡貿易奠定基礎。

中美兩國5月中旬達成的關稅「休戰」協議，正面臨8月12日的到期日。報道引述分析師表示，該協定很有可能再次延長90天，有助於特朗普與中國國家主席習近平在10月底或11月初舉行會晤。