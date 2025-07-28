中美貿易談判｜為何美國能逼日歐「喪權辱國」　卻贏不了中國

7月27日有消息人士聲稱，中美將在瑞典會議上就關稅再次達成妥協，將8月12日到期的90天關稅休戰期，再次延長3個月，至11月12日。在8月12日到11月12日的三個月延長期內，中美兩國將承諾不對彼此徵收額外關稅，也不會以其他方式升級貿易戰。



而與此同時，蘇格蘭會晤中，特朗普（Donald Trump，又譯川普）很高興的宣布與歐洲達成歷史性協議，但旁邊的馮德萊恩（Ursula von der Leyen）雙手放膝。特朗普自顧自宣布：美國對歐盟關稅是15%（不是歐盟希望的10%）；歐盟要購買美國7500億美元的油氣能源；歐盟將額外投資美國6000億美元；歐盟還要大規模購買美國軍火；歐盟所有國家對美開放，實行零關稅；另外，藥品不在此列，美國還準備對藥品徵收更高關稅，而藥品是歐盟對美出口第一大商品……毫無疑問，歐盟接受了不平等條約。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

美歐是盟友，對等在哪裏？公平在哪裏？親密關係又在哪裏？但這一點都不意外。看看前幾日的美日貿易協定：日本將向美國投資5500億美元，美國將獲得90%的利潤。日本將開放其國家的貿易，包括汽車和卡車，大米和某些其他農產品，以及其他東西。日本將向美國支付15%的對等關稅。同樣是「喪權辱國」的不平等條約。（更多內容見：《石破茂丟了日美貿易談判 無路可走只能「喪權辱國」》）

很顯然，雖然歐盟抗爭了很久，但整個美歐貿易談判，華盛頓制定議程，布魯塞爾接受。歐洲人要付出更大代價：更昂貴的能源、強制性的軍費開支和去工業化。未來，歐洲購買、進口依賴，美國出售、施加影響，這增強了美國對歐洲控制的力量，歐盟會完全失去了經濟、能源和戰略自主權。並且，歐盟是多國聯合體，內部分歧很大，對於歐盟來說，意味着，接下來，必定是更多的爭吵，更大的撕裂，更激烈的博弈。這又更近一步弱化歐盟力量，讓美國更好的掌控。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。(Reuters)

對比歐盟、日本，看回中美貿易談判，中美瑞典經貿會談舉行在即，有美媒報道，特朗普正在轉向，要與中國達成經濟協議，促使中國放寬美企和美國技術的准入。並稱，有一種擔心，為了與中國達成經貿協議，總統特朗普有可能犧牲美國的「安全底線」。日前宣布允許英偉達（Nvidia，又譯輝達）向中國出口H20晶片，就已經是觸及了美國的安全底線。

中美貿易談判一路走來，有一個觀感是一以貫之的，就是美國一直在調整。特朗普如此傲慢之所以對華放下身段，正是中國一直堅持原則立場的結果。在瑞典會談即將開始的時刻，《人民日報》「鐘聲」發表了評論文章。這應當是在透露中央政府的意圖。

「鐘聲」文章的題目是「秉持誠意和原則，推動中美經貿相向而行」。這意思很明確，中國有誠意和原則，那美國必須拿出「誠意」和改變立場原則。這樣才能順利地談下去。落實「元首共識」，是這一次談判的重點，或者說是指導原則。

2025年4月16日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左一）接見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正（戴紅色帽，右三）一行。（Reuters）

「磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進。」「面對美方的關稅訛詐、投資限制、技術封鎖等形形色色的遏制打壓，中方捍衛自身正當權益的意志堅定不移，能力有目共睹。」「關稅訛詐、投資限制、技術封鎖等」，這是影響中美經貿磋商的重要因素。也可以說解決這些問題是磋商或達成經貿協議的前提條件。

正如「鐘聲」所說：一旦原則底線失守，訛詐必將變本加厲，最終所有國家都可能淪為受害者。美方顯然是企圖通過不斷的進行磋商或會談，來消磨中國的意志和一點一點的突破中國的「底線」。但，現實是，不管進行多少輪磋商會談，中國肯定會堅守底線不動搖。美國屢試不爽。

中國堅持的一項原則立場是，美方必須取消對華「消極措施」或「出口限制」。特別是美方必須取消對華高端晶片出口限制。這其實是稀土換晶片的「對等原則」。這個立場原則問題不解決，會談也只能依然還是「建設性」的。

2020年7月29日，中國蒙古自治區包頭市，圖為中國稀土集團有限公司大樓。（Getty）

中國為甚麼能如此硬氣？事實擺在眼前：在特朗普關稅戰的大背景之下，中國對外貿易都是逆勢增長。在美國要平衡中國貿易順差的情況之下，中國的貿易順差卻在明顯地擴大。2025年上半年中國外貿進出口總值21.79萬億元人民幣，同比增長2.9%。上半年中國貿易順差高達4.21萬億元，比去年增長了近一半，這一數據已經達到了2024年全年順差的七成，其強勁的發展態勢令人矚目。這一是表明了中國合作夥伴在不斷地增加。也是表明了中國製造在世界上的地位短時間內無法撼動。三是表明世界各國都在通過加強對華合作來化解或緩和關稅戰的傷害。

中國有一句古話「打鐵還需自身硬」。在特朗普第一任期發起第一輪貿易戰後，中國政府已經調整好戰略部署，在整個貿易戰過程中，以不變應萬變。在任何情況下，都先把自身的經濟基礎打好，即使在貿易戰和疫情衝擊下，依然堅持經濟結構改革，縱然是付出了代價，但也換來了今天的硬氣。反觀歐盟、日本，經濟結構的問題早已經顯現，事實上也都知道需要大改革，但都是行動上的矮子，總在顧左右而言他，最終只能被美國拿捏。