中方：堅決反對歐洲議會議員竄台　已提嚴正交涉

中國駐歐盟使團發言人7月28日表示，歐洲議會個別議員竄訪台灣，此舉嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。



台灣外交部表示，歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團已2025年7月20日至25日訪問台灣。圖為外交部政務次長吳志中歡迎訪問團團長韋安德（Anders Vistisen）。（台灣外交部圖片）

發言人表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會公認的國際關係基本準則，也是中歐建交和發展關係的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。

促恪守對華政治承諾 勿向「台獨」發出錯誤信號

中方堅決反對歐洲議會與台灣當局進行任何形式的官方往來，敦促歐洲議會作為歐盟核心機構，恪守歐盟對華政治承諾，立即糾正錯誤，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，將一個中國原則落到實處，切實維護中歐關係的政治基礎。

台灣外交部表示，歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團已2025年7月20日至25日訪問台灣。圖為外交部政務次長吳志中設午宴款待。（台灣外交部圖片）

根據台灣外交部表示，歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團已於20日至25日訪問台灣，期間與立法院、經濟部等單位交流，就經貿關係及科技創新等議題深入交換意見。