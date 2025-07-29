中方：堅決反對歐洲議會議員竄台 已提嚴正交涉
撰文：蕭通
出版：更新：
中國駐歐盟使團發言人7月28日表示，歐洲議會個別議員竄訪台灣，此舉嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。
發言人表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會公認的國際關係基本準則，也是中歐建交和發展關係的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。
促恪守對華政治承諾 勿向「台獨」發出錯誤信號
中方堅決反對歐洲議會與台灣當局進行任何形式的官方往來，敦促歐洲議會作為歐盟核心機構，恪守歐盟對華政治承諾，立即糾正錯誤，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，將一個中國原則落到實處，切實維護中歐關係的政治基礎。
根據台灣外交部表示，歐洲議會「歐洲愛國者黨團」訪問團已於20日至25日訪問台灣，期間與立法院、經濟部等單位交流，就經貿關係及科技創新等議題深入交換意見。
蔡英文訪歐洲完成捷克行程轉抵巴黎 中國使館：民進黨騙國際社會蔡英文訪歐洲 英媒：英國要求推遲訪英 避免激怒北京蕭美琴據報本周低調訪美 其後赴歐洲 民進黨證實：私人行程歐洲議會報告稱陸台互不隸屬 中方：予以最強烈譴責歐洲議會通過報告 稱台灣與中國互不隸屬