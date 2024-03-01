歐洲議會報告稱陸台互不隸屬　中方：予以最強烈譴責

歐洲議會2月28日通過兩份關於外交政策和國防的年度報告，當中指台灣和中國互不隸屬，並承認台灣民選政府，譴責中國試圖以武力單方面改變台海和平穩定現狀。中國駐歐盟使團微信公眾號3月1日發布使團發言人就報告回答記者提問。



內文稱，歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政。中方對此深感震驚，堅決反對，並予以最強烈譴責。報告公然鼓吹「一中一台」，挑戰一個中國原則，為台獨勢力張目，暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。

一個中國原則是國際社會普遍遵守的國際關係基本準則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此予以明確。1975年中歐建交時，歐方明確承諾就台灣問題採取中華人民共和國所接受的立場，不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。中方奉勸那些政客們多讀讀書，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，不要再次在世人面前貽笑大方。

2020年6月5日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

據歐洲議會當天通過的「共同外交及安全政策」（CFSP）2023年度報告，歐盟指中國對台灣的領土主張並無國際法依據、兩岸互不從屬，只有台灣民選政府才能在國際上代表台灣人民， 呼籲歐洲委員會及成員國支持台灣加入國際組織。

另一項獲通過的「共同安全及防禦政策」（CSDP）2023年度報告則指，歐盟對中國包括針對台灣的網路及虛假訊息活動在內、位處灰色地帶的軍事行動表示關切。報告鼓勵歐盟成員國增加在台海自由航行行動的頻率，並加深對台安全對話。