何立峰晤瑞典首相　倡共同支持多邊主義和自由貿易

正在瑞典參加中美經貿會談的中國國務院副總理何立峰，7月28日與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會晤。何立峰表示，中方願同瑞方一道，在互尊互信、平等互利的基礎上加強溝通、深化合作，共同支持多邊主義和自由貿易，推動中瑞關係行穩致遠。此外，他還應詢介紹了中美經貿會談有關情況。



圖為2025年7月28日，中國國務院副總理何立峰到訪斯德哥爾摩，與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會晤。（X@SwedishPM圖片）

圖為2025年7月28日，中國國務院副總理何立峰到訪斯德哥爾摩，與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會晤。（X@SwedishPM圖片）

何立峰向克里斯特松轉達中國領導人的問候，稱今年是中瑞建交75年，中國國家主席習近平與瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）於5月互致賀電。在兩國領導人的戰略引領下，中瑞各領域合作不斷拓展，經貿往來日益緊密，發展前景廣闊。

克里斯特松表示，瑞典始終高度重視開展對華合作，堅定支持自由貿易和經濟全球化，願以瑞中建交75周年為契機，深化兩國多領域務實合作，推動瑞中關係取得更多積極成果。