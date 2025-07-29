韓國外長罕見先訪日再訪美 韓媒：料就美國關稅交換意見
撰文：官祿倡
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韓國外交部7月29日表示，外長趙顯（Cho Hyun）當日開啟任內首次外訪日程，首站並非以往的美國，而是日本，將在訪日議程結束後再前往美國，會見國務卿魯比奧（Marco Rubio）。
韓聯社報道，倘韓國若未能與美國達成貿易協議，將面臨25%的美國關稅。有鑑日本早前與美國達成稅率降低的貿易協議，報道預料趙顯將在與日本外相岩屋毅的會談期間，就美國關稅問題交換意見。
報道指，預料趙顯還會與岩屋毅討論兩國共同面臨的雙邊問題，包括朝鮮核威脅和導彈威脅，並重申致力於推進韓日雙邊關係以及韓日兩國與美國的三邊合作。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前對尚未達成貿易協議的貿易夥伴連番發出單方面規定關稅稅率的「關稅信」，日本早前與美國達成15%關稅的協議，較此前面臨的25%的關稅稅率，降10個百分點。
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