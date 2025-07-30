俄羅斯地震｜連震6次最大8.8級　英媒：史上有紀錄以來第6大地震

【俄羅斯地震/日本地震/日本海嘯/俄羅斯8.8級地震】俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日連續發生多次地震，包括一次高達8.8級的大地震，日本、美國夏威爾及西岸地區、太平洋島國、菲律賓等多地發布海嘯警報。英國廣播公司（BBC）引述數據指，今次8.8級地震相信是歷史上有紀錄以來的第6大地震，與2010 年智利大地震、1906年厄瓜多爾大地震並列。



BBC指，根據美國地質調查局（USGS）統計數據，這次為歷史上有紀錄以來的第6大地震，在兩個並列、同為8.8級的大地震中，2010年的智利大地震造成523人死亡，逾37萬棟房屋損毀。厄瓜多爾地震更引發強烈海嘯，造成約1500人死亡，海嘯波及美國三藩市。

美國地質調查局2025年6月統計過往發生的10大地震圖表（USGS）

俄羅斯科學院地球物理研究院（Russian Academy of Sciences' Geophysical Survey）堪察加分院則在Telegram發布聲明，形容今次強震嚴重且為「獨特事件（unique event）」更引發沿岸海嘯，更是1952年來最大地震，預料未來至少一個月內將引發數次餘震，而餘震的最高震級有可能高達7.5級，還警告民眾，儘管情況受控，但仍不應前往沿海地區。

日本放送協會周三引述海嘯專家、東北大學災害科學國際研究所的今村文彥教授指出，堪察加半島過去也發生過大地震，其中最大的一次發生在1952年，地震引發的海嘯規模與此次相當。

該處同日發生至少6次地震，除了8.8級大地震外，USGS指出，另外5次地震的震級分別為6.9級、6.3級、5.4級、5.7級和5.6級。

俄羅斯緊急情況部稱，海嘯沖擊俄羅斯遠東海岸，淹浸了一座約2,000人居住的港口小鎮。俄羅斯外交部在一份聲明中表示：「海嘯淹沒了港口小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）的部分地區…居民已被疏散。」社交媒體上發布的一段影片顯示，可見小鎮建築物被海水半淹：