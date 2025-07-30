王毅晤蘋果高盛波音等高層：倡中美更多溝通渠道　不搞單邊霸道

中國外交部長王毅7月30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團，他表示中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，避免引發對抗衝突，不搞單邊霸道。



根據中國外交部所指，代表團包括美中貿委會董事會主席芮思博（Rajesh Subramaniam）、賽默飛世爾科技董事長葛士柏、奧的斯全球公司董事會主席朱蒂（Judy Marks）、高盛集團總裁溫澤恩（John Waldron）、波音高級副總裁兼全球集團總裁納爾遜（Brendan Nelson）、和睦家醫療創始人兼副董事長李碧菁、蘋果公司營運長薩比赫·汗（Sabih Khan）、美中貿委會會長譚森等。

王毅表示，當前世界處在一個動盪時代，中美關係既受到國際亂局的影響，也在深刻影響著全球大勢演變，但無論風雲如何變化，中國對美政策始終保持連續性和穩定性，「我們將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理和推進中美關係」。

中國外交部長王毅2025年7月30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團（中國外交部）

他指特朗普總統就任以來，習近平主席兩次同他通話，就改善和發展中美關係達成重要共識，中方願同美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首的共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

他談到中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，樹立正確的戰略認知，要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突，要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

王毅表示，今年上半年，中國經濟迎難而上，穩中向好。中國將擴大高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，期待美國企業繼續看好中國、投資中國，實現互利共贏、共同成長。希望美國工商界做正確對華認知的解讀者、中美民間友好的播種者和中美互利共贏的踐行者，為中美關係發展和兩國人民友好作出新的積極貢獻。

中國外交部長王毅2025年7月30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團，他指中美要建立更多溝通協商渠道（中國外交部）

中國外交部稱，代表團表示，習近平主席在今年中國發展高層論壇年會期間發出中國將進一步擴大高水平對外開放的明確信號，這對包括美國在內的外國企業在華投資興業至關重要。

他們又指美中關係是當今世界最重要的雙邊關係，兩國元首富有遠見的良好互動為兩國關係發展提供指引和動力，美國工商界將繼續紮根中國、深耕中國，擴大貿易、投資、科技創新、綠色發展、醫療衛生等領域合作，參與中國高質量發展進程，促進中國與世界進一步聯通。

他們並稱美中貿委會願積極發揮自身影響，拓展雙邊經貿合作，密切人文交流，增進相互了解，推動美中關係朝著更加強勁、平衡、互惠的方向發展。