王毅：泰國柬埔寨邊境衝突令人痛心　根源是當年西方殖民者遺禍

中國外交部長王毅7月25日在北京會見東盟秘書長高金洪，王毅談到近日柬埔寨、泰國邊境爆發衝突，令人痛心和擔憂，他指這一問題根源是當年西方殖民者造成的遺禍。



中國外交部指，王毅稱近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂，這一問題的根源是當年西方殖民者造成的遺禍，現在需要冷靜面對並妥善處理。

他指中方讚賞並支持東盟輪值主席國積極開展斡旋努力，以「東盟方式」推動對話協商和政治解決，作為柬泰共同的友鄰，中方願秉持公正公允立場，繼續為推動降溫緩局發揮建設作用。

中國外交部長王毅7月25日在北京會見東盟秘書長高金洪（中國外交部）

在當天的會面中，王毅又指中國東盟可注重三方面合作：

一是共同維護自由貿易和多邊貿易體制，濫施關稅的行徑破壞世貿組織規則，影響全球產供鏈穩定，損害他國發展和正當權益，世界不能重回叢林法則。中國和東盟作為全球南方重要力量，應加強團結合作，抵制單邊主義、維護世貿規則、確保中國—東盟自貿區和《區域全面經濟夥伴關係協定》的權威性和完整性。

二是全面有效落實《南海各方行為宣言》，按期完成「南海行為準則」磋商，推動兩個平台協同增效，繼續按照「雙軌」思路妥處南海問題，共同塑造和平、友好、合作的南海新敘事。

三是共同維護地區和平穩定。環顧世界，衝突對抗此起彼伏，國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。

外交部指，高金洪積極評價東盟中國關係和雙方務實合作成果，感謝中方堅定支持東盟在區域合作中的中心地位和東盟共同體建設，期待以2026年東盟中國建立全面戰略夥伴關係5周年為契機，同中方加強戰略對接，加深各領域務實合作。

他支持加快「南海行為準則」磋商，願同中方一道，共同維護地區和平穩定，維護多邊貿易體制，在柬泰邊境衝突問題上，相信有關國家領導人有政治智慧解決這一問題，「東盟方式」是可行的，東盟輪值主席國正根據《東盟憲章》精神積極斡旋，感謝中方勸和促談的積極努力。