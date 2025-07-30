英國空中交通管制現技術故障　多個機場航班升降一度受影響

路透社報道，由於空中交通管制出現技術故障，英國倫敦主要機場和愛丁堡機場的航班升降受影響。NATS現在表示，空中交通管制問題解決後，所有機場出發航班已恢復。



英國空中交通管制機構NATS在一份聲明中表示：「由於NATS斯旺威克空中交通管制中心出現技術問題，我們正限制在倫敦管制區飛行的飛機數量，以確保安全，這始終是我們的首要任務。」

NATS其後稱，工程師現已恢復今天下午受影響的系統，正恢復倫敦地區的正常運營。

根據路透社，較早前，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅機場）表示，由於空中交通管制問題，航班目前無法起飛。吉域機場（Gatwick Airport）也表示，空中交通管制問題影響航班起飛，影響英國所有出境航班。

較早前，報道亦指，愛丁堡機場稱，空中交通管制問題影響所有出發航班，目前航班起飛正等待NATS的進一步資訊。