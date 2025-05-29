希斯路機場大停電調查：CEO手機靜音錯過緊急來電　本人深感歉意

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）今年3月因附近變電站起火而造成大停電，被迫停止運作一日，約20萬乘客行程受阻。機場內部調查披露，事發當晚，正在睡覺的機場行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）由於手機處於靜音模式，錯過其副手埃查韋 (Javier Echave)的多次來電。沃爾比耶稱自己對於在事發當晚失聯「深感歉意」。



早前有英國媒體報道指，沃爾比耶在發生停電後並未留守機場，而在交由埃查韋應對事態後回家就寢，以便在「更好休息」後於第二日繼續處理事件。沃爾比耶因此遭到廣泛批評。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）發表聲明，表示由於附近變電站發生火警，機場運作出現延誤。（Getty）

但根據5月28日發佈的機場內部調查結果，沃爾比耶於21日早上6:45才獲悉事件。報道稱，沃爾比耶的手機於事發後凌晨00:21和01:52收到兩次緊急通報，埃查韋亦多次致電但無果。

凌晨1:15，即停電約90分鐘後，埃查韋決定暫停機場運作一天。

調查指出，埃查韋當時的決定是「正確而且對保護人們的安全至關重要」，而沃爾比耶則對「當晚事發時失聯深感後悔」。報告還建議機場設定「第二聯繫方式」來確保關鍵人員在重大事件發生時收到通知。