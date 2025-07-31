2中國人東京街頭遭鐵棍打傷　4疑犯在逃　中國使館：嚴正交涉

日本東京街頭7月31日發生襲擊事件，2名中國籍男子遭4人用鐵棍打傷，疑犯其後乘車逃離現場。中國駐日大使館稱第一時間聯繫慰問受傷同胞，並要求日方抓捕嫌犯，又指針對日本社會近期出現一些排外情緒，大使館已向日本外務省提出嚴正交涉。



日本放送協會（NHK）及時事通信社等傳媒報道，事發於31日早上9時5分左右，兩名30多歲中國籍男子於JR神田站附近街頭遭4名年約20多歲、身穿工作服及連帽上衣的男子用鐵棍毆打，事主頭破血流。

兩名中國男子7月31日於東京神田站附近街頭遭4人襲擊，圖為警方封鎖現場調查。（日本電視台 截圖）

4名疑犯其後乘車往秋葉原站方向逃走，當局正追查他們下落。而兩名傷者送院治療，幸沒有生命危險，他們稱與施襲者並不認識，對方亦沒有要求金錢。

中國外交部同日提到有關事件時，敦促日方採取有效措施保障中國公民安全。

中國駐日大使館指，第一時間聯繫慰問受傷同胞，並赴事發地轄區警署，要求日方馬上採取行動，抓捕嫌犯，嚴懲兇手，又稱針對日本社會近期出現一些排外情緒，大使館已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民安全與合法權益。

中國駐日本大使館提醒在日中國公民和遊客務必提高警惕，加強自身安全防範，包括增強安全意識，密切關注身邊情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域。