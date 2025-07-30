海嘯+高溫夾擊　日本熱辣辣萬人中暑　兵庫縣41.2℃破歷來紀錄

在俄羅斯遠東地區堪察加半島發生8.8級大地震下，日本沿岸面臨海嘯威脅，同時當地也正受高溫夾擊，日本放送協會（NHK）報道，截至7月27日的一週，全國有逾1萬人因中暑送院，人數幾乎是前一周的2倍。日本京都府福知山市在7月30日下午錄得40.6℃（攝氏度）高溫，日本兵庫縣丹波市更達41.2℃，這是日本今年首次錄得40℃或以上的高溫，據日媒報道，41.2℃更是創下日本有紀錄以來的最高溫度。



根據日本消防部門統計，自7月21日至27日的一週內，全國有10,804人因中暑送院，是前一週（5,309人）的1倍。

90多歲老人避難期間中暑送院

在海嘯威脅下，日本多地民眾30日撤離往高地，日本放送協會（NHK）報道，北海道日高町一名90多歲老人在撤離期間出現中暑症狀，要送往醫院。

圖為2025年7月18日在日本京都，通往清水寺的街道上擠滿遊客。（Reuters）

兵庫縣錄41.2℃有紀錄以來最高

根據日本氣象廳統計，日本京都府福知山市在7月30日下午1時47分左右錄得40.6℃高溫，這是日本今年首次錄得40℃或以上的高溫，也是自2024年8月16日岐阜縣美濃市錄得40℃以來的首次。

日本兵庫縣丹波市之後更錄得41.2℃，據日媒報道，這是創下日本有紀錄以來的最高溫度，之前的最高溫度為2020年靜岡縣濱松市錄得的41.1℃。

日本政府呼籲民眾嚴格做好預防中暑措施。