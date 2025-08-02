泰國警方打擊電騙拘18名中國人　8人跳樓逃跑1人跌斷腳全數落網

據泰國媒體報道，泰國警方7月31日（週四）在清邁湄林區一棟價值超過4000萬泰銖（約967萬港元）的豪宅中拘捕18名進行電訊詐騙的中國公民，其中8名疑犯嘗試從二樓跳樓逃走時受傷，1人斷腳。



據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，清邁府第五區副警長蓬威瓦猜少將（Thawatchai Phongwiwatchai）表示，網路犯罪部門和旅遊警察根據清邁府法院的搜查令，對位於湄林縣的一棟房屋進行突擊搜查。

警員突襲房屋時，發現18名中國籍男女正在屋內使用電腦和手機。

泰國媒體就電騙集團落網的報道：

據報道，所有疑犯都試圖逃跑，其中8人從八米的2樓跳下，一人斷腳，其他人則因墜樓而受輕傷和瘀傷。

報道指，警方搜查中發現20多部電腦、100多部手機以及用於聯繫受害者的中國電話卡。

電騙作業據報已持續大約三個月，一名中國藉主管將房屋租給下屬，下屬們則全天候在豪宅內居住和工作。

初步調查顯示，疑犯的月薪為1萬至2萬元人民幣（約10884至21769港元）。

報道指，他們的行動包括透過互聯網和應用程式針對中國人實施各種詐騙，包括虛假產品銷售、機票預訂詐騙、虛報銀行交易問題以及勒索電話等。