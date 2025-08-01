特朗普關稅｜老撾、緬甸被徵40%排全球第二　泰國：19%是重大成功

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日宣布向92個貿易夥伴徵收「對等關稅」，其中敘利亞稅率高達41%，為全球最高。老撾和緬甸則均為40%，雖低過4月宣布的48%和44%，但仍排全球第二。泰國、柬埔寨、越南、印尼和馬來西亞則大幅下降至19%或20%。其中泰國政府表示，達成這個稅率是重大成功。



柬埔寨首相洪馬內表示，美國關稅從原來的49%降至19%，對柬埔寨人民和經濟來說是個好消息。

美國總統特朗普宣布對柬埔寨徵收19%關稅。（Getty Images）

柬埔寨副首相孫占托談到服裝和鞋類製造業表示：「如果美國保持49%或36%的稅率，我認為這個產業就會崩潰。」該產業是柬埔寨最大的經濟驅動力。

泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Huangsab）在聲明中說：「美國對泰國的進口關稅達成協議為19%，對泰國而言是重大成功。」吉拉育指出，這項協議為雙贏局面，有助維持泰國出口導向產業及長期經濟穩定。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威者高舉泰國國旗（Reuters）

據美國貿易代表署（USTR）數據，2024年美國對泰國的貿易逆差達456億美元（約3580億港元），較2023年增加11.7%。