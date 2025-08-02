巴基斯坦5月初空戰擊落印度戰機　路透社：印誤判霹靂-15射程範圍

印度與巴基斯坦兩國5月初爆發軍事衝突，巴基斯坦方面擊落印度戰機，路透社8月2日引述消息人士指，箇中關鍵是印方情報失誤，誤判對方所使用的中國製霹靂-15（PL-15）導彈射程範圍，導致失利。報道也談到巴基斯坦有更強的「殺傷鏈」（kill chains）網絡，令他們更清晰了解戰場情況。



在這場歷時逾一小時、雙方合共多達約110架戰機參與的5月7日印巴空戰中，巴基斯坦使用包括中國製殲-10C戰機在內的戰機，稱擊落6架印度戰機，包括對方的法國製陣風戰機，後來印軍證實在衝突中損失戰機，但否認是6架，未肯透露具體數字。在整個空戰期間，印度和巴基斯坦的軍機都保持在各自空域內。

路透社8月2日報道，綜合採訪2名印度官員與3名巴基斯坦官員所得的資訊，顯示「陣風」戰機性能並非遭擊落的關鍵問題，核心原因是印度情報部門未能準確評估殲-10C戰機所發射的霹靂-15導彈的射程。

印度消息人士指，錯誤的情報讓陣風戰機機師誤以為他們已經超出巴基斯坦的射程，以為對方的導彈射程範圍約150公里左右，但據巴基斯坦官員稱，霹靂-15導彈是從大約200公里外發射，印方官員甚至指距離更遠。報道稱，這是有史以來射程最遠的空對空打擊之一。

巴基斯坦空軍的官員又指「我們伏擊他們」，巴方對印方的系統展開電子戰攻擊，以「迷惑」對方機師。

2024年11月，中國國際航空航天博覽會展示的霹靂-15導彈（下方）（VCG via Getty Images）

報道引述倫敦皇家聯合軍種研究所（RUSI）智庫的空戰專家Justin Bronk稱，「印度人沒想到會遭攻擊…… 而且霹靂-15的遠程攻擊能力顯然很強。」

報道又引述來自兩邊的官員指，除了導彈射程帶來出其不意的優勢外，巴基斯坦還更成功地連接監控地面與空中的軍備，從而更清晰了解戰場情況，這種被稱為「殺傷鏈」（kill chains）的網絡成為現代戰爭的關鍵要素。

根據2名巴基斯坦官員指，該網絡包括巴基斯坦自主研發的Data Link 17系統，連接中國製軍備與其他設備，包括一架瑞典製的偵察機。

圖為印度和巴基斯坦國旗（Getty）

專家稱，系統使得靠近印度飛行的殲-10戰機能夠從巡航更遠的偵察機獲取雷達訊號，意味中國製戰機可以關閉雷達，在不被發現的情況下飛行。

報道稱，印方也正試圖建立類似網絡，但由於印度是從眾多不同出口商購買軍機，令他們的流程更複雜。