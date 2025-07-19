特朗普：印巴衝突中五架戰機被擊落　未指明何方折損

主張美國斡旋印巴和平的總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日在白宮舉行的晚宴中與黨內參議員共進晚餐，他席間提及印度與巴基斯坦在5月爆發的衝突，指有5架戰機被擊落，但未指明這些戰機屬於哪一方。



特朗普在餐桌上指，「事實上，有戰機被擊落。五架，五架，四架或五架，但我認為實際上有五架戰機被擊落」。不過除了戰機數量外，特朗普未提及更多詳情。

印度與巴基斯坦在今年4月因印控克什米爾發生襲擊事件產生衝突，印度指控來自巴基斯坦的武裝組織人員在印控區域殘殺遊客，至少26死；巴基斯坦否認襲擊事件與伊斯蘭堡有關，呼籲進行中立調查。雙方隨後在邊境互相駁火，衝突進一步升級以致發生空戰，在美國等國際斡旋下停火。

2025年7月18日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮晚宴上與黨內參議員共進晚餐。（Reuters）

路透社報道指，巴基斯坦在衝突結束後聲稱擊落印方五架戰機；印度也宣稱有擊落巴方數架戰機，惟未指明具體是幾架。印巴在停火後均指本國在衝突期間取得優勢。