特朗普「經濟時代」降臨　表現將面臨中期選舉考核

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台半年，宣稱美國擁有世界「最火熱的經濟」，但老百姓是否對他經濟政策方面的表現買賬，還要看明年中期選舉的結果。



隨着美國「大而美」稅收與支出法案的通過，以及全球性關稅新稅率基本上敲定，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社媒平台上宣佈「特朗普經濟時代正式來臨」。

特朗普的經濟政策不僅影響民眾的衣食住行，還會受到國家經濟各項指標的檢驗。明年11月舉行的中期選舉，會是選民對特朗普經濟表現的考核。民調顯示，美國選民對關稅和稅收政策感到不滿，可能給民主黨提供反擊機會。

共和黨若喪失國會多數黨優勢，特朗普的立法議程將備受掣肘，甚至再度面臨彈劾風險。

報道指出，美國7月份的就業數據表明，就業增長速度為疫情以來的最慢水平，進一步突顯經濟增長放緩的趨勢。不過，失業率仍處於低位，迄今也未出現許多專家警告的、由關稅引發的物價上漲潮。

曾在特朗普第一次掌政時，擔任政府顧問的共和黨策略師肖特說：「經濟表現相當堅挺，通脹相對溫和。但我認為，未來可能會有風雨來襲」。他指出，目前許多企業尚未將關稅成本轉嫁給消費者，但「一直是處於溫水煮青蛙的狀態」。

2025年8月1日，美國賓州亞林敦（Allentown），總統特朗普（Donald Trump）抵達當地的利哈伊谷國際機場（Lehigh Valley International Airport）。（Reuters）

霍士新聞最近一項民調顯示，62%受訪選民不認同特朗普處理關稅問題的方式。另有58%的人反對稅收與支出法案；55%對特朗普整體處理經濟問題的方式不滿。

民主黨人也因此看到了攻擊特朗普的「大而美」法案及關稅政策的機會。這項法案雖然涵蓋對小費和加班工資的稅收優惠，但也大幅削減醫療社保，對低收入人群造成衝擊。

民主黨策略師曼利說：「如果看民調結果，民主黨當然會聚焦他（特朗普）對經濟問題的處理方式，因為美國民眾對此並不滿意。」

共和黨策略師科南特則認為，法案中對小費的減免稅收等關鍵條款是「巨大的政治亮點」，「他們（共和黨）不僅應該大力宣傳，還應該批評民主黨反對它。」

白宮也堅稱經濟正在蓬勃發展。白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙說：「所有唱衰者和悲觀論者都已被證明是錯誤的。」

同時，特朗普正在採取其他措施以提升共和黨在中期選舉中的勝算。今年上半年，特朗普共籌得2億3600萬美元的政治獻金。聯邦選舉委員會的最新文件顯示，大部分資金將用於支持共和黨參眾議院的候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

