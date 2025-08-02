蓋洛普民調：僅37%選民認可特朗普經濟政策　惟民主黨並未受益

美國多項民調顯示，越來越多選民對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）處理美國經濟的方式感到不滿，但這種不滿並未轉化為對民主黨的支持。



蓋洛普（Gallup）7月的民調顯示，只有37%的選民認可特朗普的經濟政策，較2025年2月的42%有所下降。儘管共和黨選民依然堅定支持特朗普，但這一下降主要來自獨立選民，認為他在經濟方面做得不錯的獨立選民如今不到三分之一。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州登上空軍一號時，作出舉起右手的動作。（Reuters）

《華爾街日報》和哥倫比亞廣播公司（CBS）等新聞機構的民調也出現類似結果。

彭博社指出，民主黨若想奪回眾議院，就必須說服選民他們在抗擊通脹、降低住房成本以及為工人階級創造就業崗位等問題更值得信任。

分析員說，特朗普在經濟方面的支持正在流失，但民主黨並未因此受益。即使是關稅這類問題，選民指責的是他個人，而不是整個共和黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

