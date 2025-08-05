因應中國海軍擴張　澳洲將購11艘日本軍艦　料2030年起服役

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）8月5日表示，因應中國海軍增加在印太地區活動，澳洲與日本達成了價值100億澳元（約508億港元）的合同，將向日本三菱重工購買11艘「最上級（もがみ型）」巡防艦，為日本2014年結束軍事出口禁令以來意義最重大的一筆國防銷售。



據路透社報道，「最上級」軍艦高度自動化，可用於反潛作戰、攻擊水面艦艇並提供防空保護，僅需90名水手即可操作，不到澳洲現有艦艇所需船員的一半。升級後的巡防艦還能夠發射遠程導彈，航程可達10,000海里，而澳洲現役的「安扎克級」（Anzac-class）護衛艦航程約為6,000海里。

這批軍艦將由2029年起交付，首艘新艦預計2030年正式服役。

澳洲將向日本三菱重工購買11艘「最上級」（もがみ型）巡防艦，預計2030年起正式服役。（日本海上自衛隊網站）

隨着中國持續加強在印太等地區的活動，澳洲計劃部署新艦艇來保衛關鍵的海上貿易路線，以及印度洋和太平洋的北部通道。馬爾斯表示：「顯而易見的，這是澳洲和日本史上最大規模的國防工業協議。」

對於日本而言，該協議是尋求與美國以外的盟友加強國防合作的重要一步，旨在應對中國在亞洲軍事影響力的擴張。

日本防衛大臣中谷元表示：「這將提升與澳洲和美國之間的聯合行動能力和互通性。這是日本防衛合作努力的重要進展。」