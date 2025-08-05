俄羅斯研究機構：大地震撼動堪察加半島　南部整體向東南移近2米

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級大地震，震源深度20.7公里。俄羅斯科學院地球物理研究院（Russian Academy of Sciences' Geophysical Survey）堪察加分院在事發時就指強震罕見，並在8月5日公布研究報告，稱地震導致堪察加半島南部整體向東南方向移動近2米，與2011年東日本大地震所導致的陸地板塊移動的位移水準相當。



報告引述地震專家指位移主要發生在堪察加半島的南部，而彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察加斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）等地的位移距離略小，解釋這種位移模式與震源運動的初步模型相符，並在震源南側達到最大值，所以才讓半島南部較其他部份位移得多。

圖為俄羅斯科學院地球物理研究所堪察加分所2025年8月5日發布報告，指7月30日於堪察加半島近海發生的強烈地震，導致堪察加半島南部整體向東南方向移動了近2米。（X@Zlatti_71）

美國地質調查局（USGS）把地震測定為8.8級，並把今次8.8級強震對比之前統計數據，並劃為歷史有紀錄以來的第六大地震。不過這地震的震級今次就被俄方修正，俄羅斯科學院「統一地球物理局」堪察加分部7月30日將8.8級修正為8.7級，是1952年以來該地區發生的最強地震。