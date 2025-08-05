美媒：俄核潛艇基地因地震受損　衛星圖像顯示浮動碼頭脫離錨定

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，震源深度20.7公里。《紐約時報》8月4日報道引述衛星圖像指，位於該半島的雷巴奇（Rybachiy）潛艇基地在地震中受到破壞。



報道稱，根據地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）拍攝的衛星圖像，位於堪察加半島雷巴奇潛艇基地的一個浮動碼頭似乎受到嚴重破壞，浮動碼頭的一部份似已脫離錨定。

雷巴奇基地是俄羅斯太平洋艦隊的戰略設施，主要為俄軍在太平洋區域的核潛艇提供維修、部署、行動等方面的支援。

2025年7月30日，俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克，一所因地震受損的幼稚園。（Reuters）

除了浮動碼頭外，衛星圖像未顯示任何其他重大破壞，包括五艘潛艇在內的幾艘船停泊在附近的碼頭。

雷巴奇基地方面沒有就受損情況發布官方聲明，俄羅斯媒體也對此隻字未提。負責監測核設施的國際機構也未報告當地輻射水平升高。

路透社報道指，無法獨立核實《紐約時報》的報道。俄羅斯國防部沒有在非辦公時間立即回應路透社的置評請求。

俄羅斯這次地震嚴重，還引發日本、中國、美國、加拿大，甚至遠至印度尼西亞和新西蘭等多國發布海嘯預警。美國地質調查局的數據顯示，這次地震是2011年以來全球最強烈的地震，也是俄羅斯1952年以來最強烈的地震。

《紐約時報》2025年8月4日報道引述衛星圖像，圖中可見俄羅斯遠東地區一個核潛艇基地部份受損，浮動碼頭脫離漂流。（X@MarioNawfal）

本文獲《聯合早報》授權轉載

