特朗普：擬最終對進口藥徵250%關稅　冀藥企到美國生產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月威脅要對出口到美國的外國藥物加徵200%關稅，他8月5日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）旗下節目的電話訪問就指，會在未來至多一年半的限期之中逐步提高進口藥關稅，直至250%，不過他未透露最初將以多少稅率開始逐步遞增。



特朗普在訪問中表示，對藥物加徵關稅有利讓製藥公司將藥物產線轉移到美國，「在1年，最多1年半，稅率將上升到 150%，然後再上升到250%，因為我們希望藥品在我們國家生產。」

他早前就去信17間製藥公司要求他們降低美國藥價，包括禮來（Eli Lilly）和強生（Johnson & Johnson）。

特朗普旗下政府早在今年4月就動用《貿易擴張法》第232條款進行調查，要求商務部調查進口產品對國安的影響，包括藥物。特朗普還在5月簽署行政命令，旨在讓美國部份藥的藥價與國外藥價相掛鈎，以降低美國藥價。

2025年5月12日，美國總統特朗普在白宮羅斯福廳舉行的新聞發布會上，與美國衛生與公共服務部部長小羅伯特甘迺迪一起，手持關於處方藥定價的行政命令。（Reuters）

製藥行業當時就發出警告，關稅可能會推高成本，阻礙藥企在美國投資，擾亂藥品供應鏈，使病人面臨風險，認為此舉還會影響研發新藥的成本。